Covid, l’ironia di una specializzanda vaccinata: “Il 5G ancora non funziona”

“Stamattina ho provato a spegnere la sveglia con la forza del pensiero ma il 5G ancora non funziona”: Lucilla Crudele, specializzanda vaccinata al Covid lo scorso 27 dicembre, sceglie l’ironia per punzecchiare No-Vax e complottisti, che mettono in discussione la sicurezza e l’efficacia del siero anti-Coronavirus diffondendo in rete bufale e fake news.

La giovane, specializzanda in servizio al pronto soccorso del Policlinico di Bari, ha rassicurato tutti sul suo stato di salute dopo aver ricevuto il vaccino Pfizer-BioNTech scrivendo sul suo profilo Facebook: “Stamattina ho provato a spegnere la sveglia con la forza del pensiero ma il 5G ancora non funziona. In compenso è completamente passato il dolore (assolutamente sopportabile) nella sede dell’inoculo (metto la foto per i diffidenti)”.

“Dopo 48 ore senza alcun altro tipo di sintomo, penso ancora di più a quanto sono fortunata – scrive ancora la specializzanda – Per aver ricevuto il vaccino. Per essere circondata da un affetto travolgente. A vivere in un Paese in cui la vaccinazione sarà universale e gratuita (viva il SSN!). A vivere in un’epoca in cui un atto così semplice può restituirci la libertà di viaggiare, abbracciarci, sperare nella forza della scienza. Vaccinatevi”.

