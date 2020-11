Galli: “Senza mantenimento terza ondata scontata, attenzione a Pasqua”

“Ci si preoccupa delle prossime feste di Natale, ma ora abbiamo il dovere di analizzare cosa succederà a Pasqua se questa seconda ondata di Covid-19 non verrà soppressa come si deve”: il direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Luigi Sacco di Milano, Massimo Galli, si è espresso così durante il convegno “Covid Geo: comunità sicure. Scienza e tecnologia per ripartire in sicurezza e per sempre”, organizzato oggi dall’Anci. “Situazioni che favoriscono l’agglomerarsi di più di dieci persone – ha aggiunto – implicano ciò che abbiamo visto” in queste settimane, con nuove impennate di contagi e pressioni sulle strutture sanitarie di tutta Italia.

Per questo motivo, secondo Galli, bisogna considerare già da adesso quella che sarà la situazione epidemiologica dei mesi a venire: “Se questa seconda ondata non verrà soppressa come deve e non si avrà una capacità di mantenimento fino al vaccino, la terza ondata sarà scontata”. Il rischio, ha spiegato il direttore delle Malattie infettive del Sacco, è di “fare come con le diete molto concentrate”, nelle quali poi ci si arrabbia “perché si prende un chilo a settimana subito dopo”.

Leggi anche: 1. Esclusivo TPI. Tutti chiusi in casa, ma non l’ordine dei medici di Roma. La denuncia: “Ci sono le elezioni e il presidente vuole far votare 43mila colleghi in presenza” / 2. Covid, Lombardia e Piemonte restano zona rossa. Attesa decisione per l’Abruzzo / 3. Dieci giorni di tregua per salvare lo shopping di Natale: il Governo studia il nuovo piano sulle chiusure

4. “La pandemia ha svelato la fragilità dell’uomo. Dobbiamo cambiare il modo di stare sulla Terra”: parla Luca Parmitano / 5. Esclusivo TPI – “Nessun richiamo ai bambini perché non hanno abbastanza dosi di vaccino”: l’accusa delle mamme all’Ats di Milano / 6. Covid, Totti è guarito e ringrazia Zangrillo: “Non è stata una passeggiata”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Crisanti a TPI: “A mettere in dubbio il vaccino è il Ceo di Pfizer che vende le sue azioni, non io” A Bergamo fanno il Monopoly per rilanciare la città dopo il Covid. Risultato? Mega-code e assembramenti Bergamo, 23enne dimessa dall’ospedale ruba un’ambulanza per tornare a casa