Covid, Totti è guarito e ringrazia Zangrillo: “Non è stata una passeggiata”

Francesco Totti è guarito dal Covid-19: l’ex capitano della Roma lo ha annunciato con un post sul suo account Instagram, nel quale ha spiegato quello che ha provato negli ultimi giorni e soprattutto ha ringraziato i medici che lo hanno curato, tra i quali anche il professor Alberto Zangrillo. “Ciao a tutti! Come avete saputo – ha scritto il Pupone sul social network – in queste ultime settimane non sono stato bene. Ora mi sono ripreso e posso dirvi con un certo sollievo che ho avuto il Covid e non è stata una passeggiata: febbre che non scendeva, saturazione dell’ossigeno bassa e le forze che se ne andavano”.

“La diagnosi – ha aggiunto Totti – è stata un colpo al cuore: polmonite bilaterale per infezione da Sars Cov 2! Vista la tempestività della diagnosi sono riuscito a curarmi da casa, 15 lunghi giorni ma adesso che tutto è passato”. Infine, un ringraziamento a “coloro che mi sono stati più vicini” e “un grazie speciale al Prof. Alberto Zangrillo, alla Prof. Monica Rocco e Silvia Angeletti”. Infine, un messaggio di speranza: “Il Covid si può battere con le giuste precauzioni e indicazioni”. Circa un mese fa era stata contagiata la signora Fiorella, la mamma del campione. Lo scorso 12 ottobre invece, in seguito a complicazioni dovute alla positività al Covid, è morto il papà Enzo.

