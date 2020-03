Coronavirus, Francesco Totti dona 15 macchinari allo Spallanzani di Roma

Anche Totti è sceso in campo per sostenere la lotta contro il Coronavirus. L’ex capitano della Roma ha voluto dare il proprio contributo allo Spallanzani di Roma, in collaborazione con Dash. “Ragazzi, sono giorni difficili per l’Italia, ma insieme ce la faremo. Ed è per questo che anche io e Dash scendiamo in campo per vincere questa partita. Tutti insieme. Ci siamo già portati a casa il primo tempo, donando 15 apparecchi per il monitoraggio dei parametri vitali dei pazienti ma, nel secondo tempo, unitevi a noi: ogni donazione, anche quella più piccola, sarà fondamentale per acquistare altri macchinari e vincere questa partita insieme. Grazie!”, questo è il messaggio dell’ex capitano giallorosso, spuntato sui social.

Francesco Totti è uno dei tantissimi volti celebri che ha deciso di dare un contributo all’emergenza sanitaria che ha investito il mondo. Dopo la scelta di Ronaldo di trasformare i suoi hotel in Portogallo in ospedali con staff pagato dalle sue tasche, arriva anche Totti a dare il suo contributo per l’Italia.

