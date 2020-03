Coronavirus, Cristiano Ronaldo trasformerà i suoi hotel in Portogallo in ospedali

Dopo la partita di campionato contro l’Inter, Cristiano Ronaldo si è rintanato nella sua casa a Madeira e da lì non si è più mosso. Il mondo intero è scosso dall’emergenza Coronavirus e il celebre giocatore della Juventus ha deciso d’intervenire con un nobile contributo. Come riporta il giornale Marca, Ronaldo ha deciso di trasformare i suoi hotel in Portogallo in ospedali per aiutare la lotta contro questa pandemia che non riguarda soltanto Cina e Italia, ma è diventato un problema di tutto il mondo.

I nuovi ospedali messi a disposizione dal giocatore potranno quindi essere utilizzati dallo staff medico-sanitario in via del tutto gratuita. Medici, infermieri e il resto del personale verranno inoltre pagati direttamente da Ronaldo.

L’iniziativa del giocatore della Juve è sicuramente utile a contrastare un nemico che invece continua ad avanzare ed è un gesto nobile da parte di chi ha deciso di mettere la salute della popolazione prima di qualsiasi altro interesse.

