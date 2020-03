La mamma di Cristiano Ronaldo colpita da un ictus: CR7 vola subito in Portogallo

La mamma di Cristiano Ronaldo colpita da un ictus

Brutta notizia per Cristiano Ronaldo. La madre, Dolores Aveiro, 65 anni, ha subito un ictus durante la mattinata di oggi, 3 marzo, ed è ora ricoverata all’ospedale Doctor Nelio Mendonça di Funchal, in Portogallo. Le condizioni della mamma del campione della Juventus sono stabili. La donna è cosciente, ma come spesso accade in questi casi la sua evoluzione deve essere monitorata tramite nuovi esami per almeno 12 ore.

CR7, appena avuta la notizia, ha chiesto ed ottenuto un giorno di permesso dal club bianconero ed è subito volato in Portogallo col suo aereo personale. Secondo il quotidiano portoghese A Bola, sarebbe a rischio forfait in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma domani sera a Torino contro il Milan.

Cristiano Ronaldo è legatissimo alla madre, che trascorre gran parte dell’anno con il figlio, ora a Torino, prima a Madrid. Un rapporto rafforzatosi ancora di più dopo la morte del papà di CR7, che morì quando il giocatore aveva solo 19 anni. Un anno fa, in un’intervista rilasciata alla televisione portoghese, Dolores Aveiro ha rivelato di lottare contro un tumore al seno: “Sono stata operata a Madrid e ho effettuato un ciclo di cure specialistiche, adesso lotto per guarire dalla malattia”.

Chi è Dolores Aveiro la madre di Cristiano Ronaldo

Maria Dolores Aveiro è, come noto, la mamma di Cristiano Ronaldo. Una donna di polso, amatissima anche dai suoi nipoti. Ha avuto una vita complicata: è cresciuta in orfanotrofio e ha perso il marito più di quindici anni fa (il papà di Ronaldo aveva grossi problemi con l’alcol e la signora Dolores ha tirato su tutti e quattro i figli quasi da sola).

Nella sua autobiografia ha raccontato di aver anche pensato di abortire quando scoprì della gravidanza del quarto figlio, Cristiano. Madre presente, pare sia stata determinante nella rottura tra Ronaldo e Irina Shayk. Ora l’ictus: l’ennesima sfida per la mamma di Cristiano Ronaldo.

