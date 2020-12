Covid, festa in casa a Verona con 11 amici: scatta una multa di 5280 euro

Blitz dei Carabinieri in una casa a Verona ieri sera, 4 dicembre, mentre si teneva una festa con 11 invitati. Le persone sono state multate per un importo complessivo di 5.280 euro. I militari erano stati chiamati poco prima di mezzanotte da alcuni vicini infastiditi per la musica alta che proveniva dalla casa. Al loro intervento, i carabinieri hanno sorpreso 11 persone che stavano mangiando e danzando. I militari hanno fatto spegnere la musica, ponendo fine alla festa: i partecipanti sono stati identificati e multati.

