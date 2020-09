Coronavirus, Veronica Lario: “addolorata” per l’ex marito Silvio Berlusconi

Dopo 12 anni di silenzio, Veronica Lario torna a parlare del suo ex marito Silvio Berlusconi, recentemente contagiato dal Coronavirus e attualmente ricoverato a scopo precauzionale all’ospedale San Raffaele di Milano. Secondo quanto rivelato da La Repubblica, infatti, avrebbe fatto pervenire un messaggio alla segreteria del leader di Forza Italia dicendosi “addolorata” per quanto accaduto al Cavaliere. “Sono addolorata e anche un po’ preoccupata, ma lo scenario clinico ora mi sembra abbastanza confortante e i miei figli mi hanno rassicurata, mi dicono di stare tranquilla” avrebbe dichiarato l’ex signora Berlusconi.

Le preoccupazioni di Veronica si estendono anche a due dei tre figli della coppia, Barbara e Luigi, anche loro contagiati dal Covid-19 e accusati di aver portato il virus a Villa Certosa, infettando anche il padre. Un’accusa che Barbara ha respinto con forza dichiarando: “Nei giorni in cui vivo momenti di grande angoscia per la salute di mio padre penso sia disumano essermi trovata su tutti i media come l’untrice ufficiale della persona a cui voglio più bene”.

Parole in un certo senso condivise dalla mamma Veronica, che ha affermato: “Non mi piace la caccia al colpevole, rischia di mettere in secondo piano quanto di buono abbiamo fatto, lo straordinario impegno dei medici e degli infermieri, le terapie che si stanno sperimentando e i problemi di questi giorni: la ripresa della scuola in sicurezza, il ritorno alla vita normale dei nostri ragazzi che non possono essere tenuti prigionieri”.

