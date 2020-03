Coronavirus, esce di casa per cercare prostituta: uomo denunciato a Torino

Un uomo di 33 anni è stato denunciato a Torino per aver violato le disposizioni adottate per l’emergenza Coronavirus: secondo quanto ricostruito, infatti, il 33enne è uscito di casa per cercare una prostituta. La vicenda è avvenuta nella serata di martedì 10 marzo. L’uomo è stato sorpreso poco fuori dalla sua abitazione da una pattuglia della squadra volante della polizia. Quando gli agenti gli hanno chiesto perché si trovasse fuori dal suo appartamento nonostante il divieto a causa dell’epidemia di Covid-19, l’uomo ha ammesso, imbarazzato, che si trovava in giro perché in cerca di una prostituta.

Per il 33enne, che ha violato le disposizioni previste nel Dcpm, promulgato lo scorso 9 marzo, che prevede sostanzialmente che si esca di casa solamente per esigenze lavorative, motivi di salute e necessità, è scattata subito la denuncia per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. Poco prima, sempre a Torino, gli agenti avevano colto in flagrante due uomini di 38 e 45 anni che si erano introdotti in un negozio dopo averne rotto la vetrata a calci. Per loro è scattato l’arresto per tentato furto aggravato in concorso e la denuncia per l’inosservanza dei provvedimenti governativi.

