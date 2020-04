Coronavirus, suona il violino dal tetto dell’ospedale di Cremona | VIDEO

Scende il sole su Cremona e alle 18 e il suono di un violino si diffonde in tutto il quartiere ospedaliero. Sono le note di Lena Yokohama che ieri si è esibita in un secondo concerto omaggio per Cremona, dopo una “prima esibizione” dal Torrazzo, luogo simbolo della città. Lena è una violinista del Museo del Violino e ieri ha suonato dal tetto dell’ospedale Maggiore di Cremona: un omaggio al personale sanitario, ai pazienti e ai volontari di Samaritan’s Purse che gestiscono l’ospedale da campo.

Questa seconda esibizione, oltre a voler ricordare le vittime di Coronavirus e ringraziare gli uomini e le donne che da settimane sono in prima linea a combattere contro l’epidemia, ha avuto anche lo scopo di sensibilizzare rilanciando la raccolta fondi a favore di “Uniti per la provincia di Cremona”, associazione che ha l’obiettivo di sostenere economicamente gli ospedali di Cremona, Crema e Casalmaggiore.

