Sudafrica, leoni dormono sulle strade deserte per il lockdown: le foto

I leoni schiacciano un sonnellino sdraiati per la strada, approfittando dell’assenza prolungata degli umani: le incredibili immagini provengono dal Kruger National Park, in Sudafrica, una delle più grandi riserve faunistiche dell’Africa. La strada d’asfalto che attraversa il parco, solitamente piena di turisti, è deserta a causa del lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus.

Dalla Bbc alla Cnn, sono diverse le testate internazionali che hanno dato risalto agli scatti realizzati dal ranger Richard Sowry mercoledì scorso, che dopo essere stati pubblicati su Twitter hanno fatto il giro del mondo. Il parco nazionale di Kruger è rimasto chiuso dal 25 marzo, come altre riserve del paese, a causa delle misure del anti-contagio. “Questi leoni di solito vivono nel Kempiana Contractual Park, un’area che i turisti di Kruger in genere non vedono”, si legge nel tweet del parco. “Oggi pomeriggio erano sdraiati sulla strada asfaltata appena fuori dal campo di sosta di Orpen”.

