Coronavirus, l’acqua dei canali torna limpida a Venezia

È passata una settimana da quando il decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri sull’emergenza Coronavirus ha esteso la cosiddetta “zona rossa” a tutta l’Italia, e a Venezia qualcosa è cambiato. Non potrà compensare il numero di contagiati e decessi che stanno mettendo a dura prova il sistema sanitario, in quella che è la terza regione per numero di contagi, eppure l’assenza di turisti ha fatto tornare limpide le acque dei canali, rendendo splendenti i rii di Venezia in pochissimo tempo.

Lo dimostrano le immagini scattate dai cittadini sulle rive del centro storico, pulite per la prima volta dopo anni, e condivise sui social. “La laguna si riappropria di Venezia, senza scarichi e senza traffico, si vede il fondo dei canali. Dovremmo riflettere sullo sfruttamento dell’overtourism a Venezia”, scrive un utente su Twitter.

“L’acqua nei canali torna trasparente, l’inquinamento rientra e la natura fa il suo corso. Il #coronavirus spinge tutti a cambiare stile di vita da ora in poi”, commenta invece un altro cittadino.

Con lo stop agli spostamenti imposto alle persone, sono crollate le presenze dei turisti in città, e l’inquinamento dei rii causato dalle barche a motore e dagli scarichi dei palazzi è drasticamente diminuito: così l’acqua è tornata limpida. Sembra insomma che la quarantena spinga a riflettere sulla necessità di rallentare i nostri stili di viti per preservare la natura e l’ambiente. Un insegnamento da ricordare per quando l’emergenza sarà rientrata.

Coronavirus, le foto dei canali di Venezia tornati puliti dopo la quarantena

