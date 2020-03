Le lepri si riprendono i parchi di una Milano deserta: le bellissime immagini

L’emergenza Coronavirus sta costringendo gli italiani in isolamento forzato. E nelle città deserte la natura sembra rimpossessarsi degli spazi perduti. È ufficialmente arrivata la primavera, ma per le strade c’è solo il silenzio, interrotto dalla sirena di qualche ambulanza e dalle pochissime auto che circolano ancora per la città. Nei parchi di Milano uno spettacolo mai visto: le lepri scorrazzano libere e senza paura degli umani.

Lo abbiamo già visto in alcuni porti italiani, dove sono sparite le navi e sono tornati i delfini. Gli animali si stanno riappropriando, nel loro piccolo, degli spazi che l’uomo aveva tolto. E non succede solo nei piccoli centri ma anche nella moderna Milano dove le lepri tornano a rincorrersi nel cuore della città.

Quella nelle foto è via Giorgio Stephenson, dove sono decine le lepri uscite “allo scoperto”. E le foto sono state scattate da una lettrice del sito Greenme.

