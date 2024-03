La classifica delle città italiane con il miglior clima: prima Bari, ultima Belluno

Per la prima volta una provincia del Sud conquista il primo posto nella classifica del Sole 24 Ore che mette in fila le città italiane con il clima migliore: a trionfare è Bari. Il capoluogo pugliese scalza così Imperia, che si era posizionata in testa in entrambe le precedenti edizioni dell’indagine, pubblicate nel 2019 e nel 2022.

Imperia è comunque seconda, mentre a completare il podio c’è un’altra provincia pugliese: Barletta-Andria-Trani. E nelle prime 10 posizioni della classifica ci sono altre sei città del Sud: Catania (quarta), Pescara (quinta), Chieti (settima), Brindisi (ottava), Agrigento (nona), Cagliari (decima). Completa la top ten Livorno (sesta).

L’Indice sul Clima del Sole 24 Ore si basa sui dati forniti dalla piattaforma meteorologica 3bMeteo relativi al decennio 2013-2023. L’indagine prende in esame dieci indicatori, tra cui il numero medio di ore di sole giornaliere, le temperature percepite, le ondate di calore, la frequenza di precipitazioni estreme, il rapporto piogge-siccità e le raffiche di vento.

Bari si è classificata prima grazie al fatto di beneficiare in media di 8,5 ore di sole al giorno, di 74 giorni di pioggia all’anno e di solo 158 giornate l’anno fuori dal comfort climatico, cioè con un’umidità relativa superiore al 70% o inferiore al 30%.

Quanto ai maggiori capoluoghi italiane, Roma si piazza al 25esimo posto, Napoli è 26esima, Palermo 27esima, Torino 58esima, Bologna 62esima, Firenze 65esima, Milano 86esimo.

La parte finale della classifica è dominata dalle città del Nord: in ultima posizione troviamo Belluno (posizione numero 107), Alessandria (106) e Pavia (105) [Qui la classifica completa].

Un altro dato interessante che emerge dalla classifica delle città con il miglior clima riguarda ad esempio Siracusa, dove nell’estate 2023 un’ondata di caldo eccezionale ha fatto toccare il massimo storico dei 47 gradi: il capoluogo siciliano ha il più elevato indice di calore (111 giornate l’anno con temperatura percepita superiore a 35 gradi).

Terni si distingue (in negativo) per la maggiore frequenza media annua di ondate di calore, con 29 sforamenti oltre i 30 gradi per tre giorni consecutivi, mentre da questo punto di vista spicca in positivo la Liguria: le frequenze più basse si registrano infatti a Savona (2 ondate) e Genova (3 ondate).

Sondrio è la città italiana meno ventoso (in 10 anni solo 8 giorni caratterizzati da raffiche di vento e una brezza estiva quasi assente). Agrigento è prima nel soleggiamento con 9,1 ore di sole in media al giorno. Catania, infine, conta il minor numero di giorni l’anno troppo secchi o troppo umidi, appena 111.

