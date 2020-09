Covid, lo studio americano: “Senza mascherine in Italia 700 morti al giorno entro dicembre”

Coronavirus, lo studio americano: “Senza mascherina in Italia 700 morti al giorno prima del 2021”

Secondo un nuovo studio americano, senza mascherine in Italia ci saranno fino a 700 morti al giorno per Coronavirus prima del 2021. E i numeri continuano: 15mila contagi al giorno a novembre e oltre 40mila a dicembre; questo è lo scenario evidenziato in uno studio americano, disponibile sul sito Worldometer e riportato dal Fatto Quotidiano. Come spiega il virologo Crisanti, lo studio disegna tre scenari sulla base dei comportamenti del singolo individuo: la linea viola è la proiezione epidemica in base allo status quo, la linea verde invece ipotizza un maggior rigore dei cittadini circa mascherine, distanziamento sociale e igiene, infine quella rossa prevede quello che accadrà se si dovessero allentare le precauzioni. Per prevenire questo scenario è necessaria una maggiore attenzione da parte di tutti per dimezzare i contagi e limitare i morti. Crisanti però specifica che: “Il sito non tiene conto di eventuali misure restrittive o di ulteriori nuove aperture (come avrebbero potuto essere gli stadi)”.

Soltanto ieri, il Cts ha detto no alla riapertura degli eventi sportivi al pubblico, una decisione in linea con quanto ribadito di recente dal ministro della Salute Roberto Speranza: “Bisogna puntare sulle cose essenziali, la priorità sono le scuole, non gli stadi”. Anche perché, l’andamento della curva epidemica è tornata a valori che non si registravano agli inizi di maggio, quando il nostro paese era ancora in lockdown e la diffusione del virus non era così capillare in tutte le regioni. Conte, però, ribadisce: “Escludo un nuovo lockdown, se si svilupperanno dei cluster interverremo in modo circoscritto”.

