Coronavirus: Rinascente chiude negozi fino al 3 aprile

La Rinascente chiude i propri negozi in tutta Italia fino al 3 aprile di fronte all’emergenza Coronavirus. Lo si legge in una nota del gruppo, in cui si spiega che la decisione è stata presa “alla luce di quanto sta accadendo nel nostro Paese. Se le condizioni sanitarie e le disposizioni normative lo consentiranno, saremo felici di poter anticipare la riapertura”.

“Il nostro Paese gode della presenza di tantissimi eroi che in questo momento, e dall’inizio dell’emergenza, sono in prima linea a rischiare la propria incolumità per garantirci un ritorno alla normalita’”, sottolinea Rinascente riferendosi a medici, infermieri e operatori sanitari. “Rinascente non è solo shopping: è soprattutto impegno costante sul territorio, promozione della cultura e delle buone pratiche, che in questo caso ci spingono a contribuire con un gesto concreto al contenimento della diffusione del virus Covid-19 con impegno, costanza e lungimiranza”, conclude.

