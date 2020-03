Coronavirus, la polizia diffonde un vademecum: come comportarsi per non subire sanzioni

Coronavirus, le regole della Polizia da rispettare per non subire sanzioni

Non si arresta l’epidemia di Coronavirus in Italia: il nuovo bollettino diramato dalla Protezione Civile, infatti, parla di 23.073 persone attualmente positive, 2.158 morti e 2.749 guariti. In totale, considerando sia i morti che i guariti, sono 27.980 le persone che hanno contratto il Covid-19 fino ad ora in Italia. Qui tutte le ultime notizie sulla pandemia di Covid-19 dal mondo.

La polizia di Stato ha raccolto in tredici schede i consigli principali per chi teme di essersi ammalato e quelli per rispettare le regole del decreto “Io resto a casa” diffuso lo scorso 8 marzo.

