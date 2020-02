Coronavirus, il sacerdote su Radio Maria: “È un avvertimento della Madonna di Medjugorie per gli infedeli”

L’epidemia di coronavirus è un avvertimento arrivato dalla Madonna di Medjugorie all’umanità, nonché un messaggio di Dio per gli uomini. Ne è convinto padre Livio Fanzaga, sacerdote di Erba, nel comasco, che tiene un programma su Radio Maria, uno fra i più seguiti dell’emittente cattolica.

Il messaggio della Madonna sarebbe giunto fino a noi tramite i veggenti e il suo scopo è quello di reindirizzare gli uomini verso il sacro, la fede, verso una riconversione. L’epidemia da Covid-19, dunque, secondo padre Fanzaga può simbolicamente essere paragonata alla peste nera raccontata da Boccaccio nell’Alto Medioevo o da Alessandro Manzoni, oppure all’influenza Spagnola.

D’altronde perché il virus sarebbe partito proprio dalla Cina? Secondo Fanzaga perché in questo Paese i cristiani vengono perseguitati, quindi l’epidemia si è originata lì per poi arrivare in Italia e punire le degenerazioni del sacro, la secolarizzazione e tutti gli infedeli e gli uomini che si sono allontanati da Dio.

“La natura è ormai ostile – sentenzia il sacerdote durante il programma radiofonico – a noi e con questo coronavirus abbiamo aperto gli occhi, perché è arrivato in un momento propizio, basta ascoltare il messaggio della Madonna di Medjugorie dato a Ivan il 17 settembre, nel quale afferma che si sta realizzando il periodo di Satana”.

