Radio Maria ha pubblicato su Facebook la carta d’identità di Gesù

Tra i post strani che ogni giorno vengono pubblicati su Facebook ci mancava giusto questo: la carta d’identità di Gesù. Condivisa proprio dall’account ufficiale di Radio Maria, la ricostruzione anagrafica del Messia ha dato il via a una simpatica discussione social.

Nella carta d’identità di Gesù i capelli sono “divini”, la statura è “alta”, gli occhi “pieni di luce”. E la cittadinanza? “In Cielo, in terra e in ogni luogo” ovviamente.

La residenza del Salvatore è il Regno dei Cieli è la via non poteva che chiamarsi Paradiso. L’ironia non manca neanche nei segni particolari. “È salvezza per tutti – si legge – è pane per la nostra fame” e “vino per la nostra festa”.

Gesù di Nazareth è nato a Betlemme in Palestina, ma la sua carta di identità è italiana. L’impronta è invece la Sacra Sindone.

Tra gli utenti che hanno commentato il post Facebook condiviso da Radio Maria c’è chi si oppone all’ironia della pagina social: “Dite al vostro Social Media Manager di non bere dall’acquasantiera”, scrive un utente.

“Non ha bisogno, ne il credente ne Gesù Cristo, di questa cosa che avete pubblicato: veramente di cattivo gusto!”, commenta un altro.

E ancora: “Na cafonata”. Ma c’è anche chi ha trovato divertente il post sulla carta d’identità di Radio Maria. “Comunque c’è scritto solo figlio di Maria, e San Giuseppe muto!”.

Potrebbero interessarti Naomi Campbell racconta della sua tossicodipendenza Peter Handke, chi è lo scrittore che ha vinto il Premio Nobel per la Letteratura 2019 Olga Tokarczuk, chi è la vincitrice del premio Nobel per la letteratura 2018

Ascolta Radio Maria a tutto volume: anziana minacciata dal vicino di casa