Radio Maria contro Greta Thunberg

Mancava solo Radio Maria a rimpinguare la schiera di chi in questi giorni se la sta prendendo con la giovane attivista svedese Greta Thunberg. Nel giorno della terza manifestazione Friday for Future ispirata proprio dalla 16enne svedese che ha portato milioni di giovani in tutto il mondo contro il cambiamento climatico, in tanti hanno criticato aspramente l’attivismo di Greta. Soprattutto sui social.

Ma non solo leoni da tastiere si sono espressi contro la giovane attivista, con parole più o meno violente nei suoi confronti. Il 27 settembre 2019, mentre in tutto il mondo giovani e giovanissimi scendevano in piazza per il pianeta, anche l’emittente cattolica Radio Maria ha voluto dire la sua sulla 16enne svedese che sta scuotendo il mondo intero.

In un post pubblicato sui social di Radio Maria è apparso un post-“santino” in cui si legge l’accusa dell’emittente a Greta Thunberg.

“Cara Greta, dopo che abbiamo buttato Dio nella pattumiera, vogliamo salvare il pianeta? Dopo che lasciamo sopprimere i feti umani, vogliamo proteggere i cuccioli animali? Dopo che confondiamo i generi, vogliamo salvare la specie? Dopo che aiutiamo gli uomini a morire, vogliamo salvare le foreste? Volto indignato il tuo, o forse manipolato? Giovani, non lasciatevi ingannare”, recita il post.

Di fatto, l’emittente cattolica si lancia in un attacco feroce alla giovane svedese, rivolgendosi infine ai giovani, che non si facessero abbindolare da quanto profetizzato dalla 16enne. In modo esplicito nel post, Radio Maria afferma che dietro l’energica reazione di Greta Thunberg al cambiamento climatico ci sia qualcuno.

Le azioni della giovane attivista, quindi, per l’emittente cattolica sarebbero guidate da qualcuno: meglio diffidare. La reazione di Radio Maria all’attivismo di Greta Thunberg sembra spropositata e fuori luogo. Quella che porta avanti la giovane svedese può essere un’idea condivisibile o meno, ma nulla giustifica un attacco simile.

