Il monologo di Maurizio Crozza sul clima

In occasione del terzo sciopero globale sul clima, organizzato dal movimento dei Friday for Future venerdì 27 settembre 2019, il comico Maurizio Crozza ha dedicato un monologo del programma Fratelli di Crozza all’emergenza climatica.

Crozza parla dello scioglimento dei ghiacciai sul Monte Bianco, cita le Nazioni Unite e parla del futuro catastrofico che aspetta il mondo se non si agisce subito. “Genova sarà così”, dice proiettando l’immagine della sua città natale sommersa dall’acqua. “Vivremo con i branzini”, racconta scherzando Crozza durante il monologo sul clima.

“Forse è davvero arrivato il momento di fare qualcosa, se dall’Onu hanno invitato Di Maio a parlare vuol dire che la situazione deve essere davvero fuori controllo anche per loro”.

E nel monologo sul clima, Crozza difende Greta Thunberg: “Tra mille anni, le meduse diranno di lei: ‘Ci è andata bene, se le avessero dato retta ora non saremmo noi la specie dominante sul Pianeta’. Io la vedo come un angelo. Io spero che quei frustrati che la criticano si estinguano per ultimi… così fanno in tempo a capire quanto sono stati coglioni”.

