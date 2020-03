Coronavirus: la raccolta fondi dei Ferragnez supera i 3 milioni di euro

Oltre 3 milioni di euro in poco più di 24 ore: è lo straordinario risultato della raccolta fondi lanciata dai Ferragnez, alias Chiara Ferragni e Fedez, in favore del reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano, in questi giorni sovraccaricato a causa dell’epidemia di Coronavirus. La fashion blogger e il rapper hanno lanciato l’iniziativa nella mattinata di lunedì 9 marzo. I due, che hanno anche annunciato di aver donato 100mila euro sempre al San Raffaele, hanno lanciato una raccolta fondi sul sito GoFoundMe.

TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

“In questa fase davvero delicata, dal punto di vista sociale e sanitario, possiamo anche noi fare qualcosa. Medici e scienziati stanno facendo un lavoro importantissimo e vorremmo supportarli concretamente – si legge nel testo della campagna – Per questo motivo abbiamo pensato di aiutare l’attivazione di una nuova terapia intensiva presso l’Ospedale San Raffaele di Milano. In questo momento le attrezzature necessarie per triplicare i posti letto di terapia intensiva e subintensiva”. Un messaggio che evidentemente è arrivato dritto al cuore delle persone, dal momento che la raccolta fondi al momento ha raggiunto quota 3.135.960 euro grazie alle donazioni di oltre 167mila persone.

Lo straordinario risultato raggiunto è stato commentato anche da Chiara Ferragni, che sul suo profilo Instagram ha scritto: “Raccolti oltre 3 milioni di euro in 24 ore per le terapie intensive provenienti da 165mila donazioni da 92 Paesi diversi. La più grossa raccolta fondi d’Europa mai fatta su GoFoundMe. Da ieri sono partite campagne di raccolta per tutti gli ospedali d’Italia. Ora mi credete quando dico il potere della condivisione? Grazie”. Già nella giornata di lunedì 9 marzo, la fashion blogger aveva sottolineato l’importanza dei social network scrivendo sui suoi profili social: “Questo è il potere dei social media, quando sono usati nel modo giusto”.

Potrebbero interessarti “L’Italia chiamò”, la più grande maratona online per mostrare al mondo come l’Italia reagisce all’emergenza Coronavirus "Ti amo così tanto che ho deciso di starti lontana": padre e figlia divisi dal Coronavirus Coronavirus, l'amministratore di condominio all'inquilina: "Stranieri aumentano rischio contagio"

Leggi anche:

1. Coronavirus, Chiara Ferragni lancia un appello agli italiani. I medici: “Grazie, così ci aiuti” / 2. Scrive che Barbara D’Urso e Chiara Ferragni sono peggio del Coronavirus. Si prende il Coronavirus / 3. Coronavirus, Chiara Ferragni costretta ad annullare i suoi impegni, ma lancia un messaggio: “Restiamo uniti”