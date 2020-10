Coronavirus, le nuove regole sulle mascherine e cosa fare per evitare le multe: il vademecum

Coronavirus, nuove regole mascherine: come evitare multe | Vademecum

Slitta il nuovo Dpcm, ma non l’obbligo di mascherine all’aperto in tutta Italia: il governo Conte ha dovuto rinviare a causa della mancanza del numero legale alla Camera il varo del nuovo provvedimento, con tutte le nuove restrizioni per porre rimedio alla seconda ondata di Coronavirus. Solo l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale entrerà in vigore a partire da domani, giovedì 8 ottobre 2020, in tutto il Paese. Una regola, questa, che ha provocato non poche polemiche, visto che prima della decisione dell’esecutivo erano arrivate alcune ordinanze delle singole Regioni (tra cui Lazio e Campania). “Le mascherine – ha detto la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa – non sono previste quando si è lontano dagli altri, per esempio se si va in campagna, in giardino, nel proprio orto, a camminare nei boschi, in spazi desolati, se si è in bici, in moto e in auto da soli o con i propri congiunti”.

Il mancato rispetto delle misure di contenimento, prevede il decreto, “è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000”. Dal momento che non a tutti i cittadini è chiaro quali siano le nuove regole, ecco un comodo vademecum che riassume le quattro regole fondamentali sulla mascherina anti-Coronavirus:

Bisogna sempre portarla con sé.

Bisogna sempre indossarla anche all’aperto, tranne nei seguenti casi: a) se si fa un’attività motoria (anche una semplice passeggiata) o se si sta in un luogo isolato, purché si mantenga la distanza di almeno due metri da altre persone; b) se si è in auto da soli o con familiari; c) se si è in moto o in bicicletta.

Se si viene trovati senza mascherina, si rischia una multa da 400 a mille euro. Va sempre tenuta in tasca o in borsa e indossata vicino agli altri.

Serve sempre al chiuso, nei negozi o al ristorante quando ci si alza dal tavolo. Rischia le stesse multe – ma anche la chiusura da 5 a 30 giorni – chi non fa rispettare le norme nel proprio locale.

