Quanti contagi ci sono stati finora nelle scuole

Azzolina rende noti i numeri sul contagio nelle scuole

Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha reso nota la situazione sui contagi nelle scuole nel corso dell’incontro con l’Istituto superiore di sanità e con il Comitato tecnico scientifico di lunedì 5 ottobre. Gli studenti positivi sono ad oggi 1.492, lo 0,021 per cento del totale; i professori contagiati sono 349, lo 0,047 per cento; i casi tra il personale non docente 116, lo 0,047 per cento. “Ad oggi, la scuola non ha avuto impatto sull’aumento dei contagi generali, se non in modo molto residuale”, ha commentato Azzolina al termine dell’incontro.

“Come rilevato anche dagli esperti, i contagi nelle scuole, in questa fase, sono casi sporadici, e, per lo più, contratti fuori da scuola il sistema scolastico ha iniziato in sicurezza e sta tenendo perché si è attrezzato, con grande sacrificio di chi ogni giorno ci lavora o ci studia, e delle famiglie. Ma la convinzione di tutti, anche nella riunione di questo pomeriggio, è che serva molta più prudenza per tutte le fasi e le attività extrascolastiche”, ha sottolineato la ministra.

Leggi anche: 1. Covid, Sperenza presenta il nuovo Dpcm: “Mascherine all’aperto anche con gli amici. Italia meglio di altri, ma non illudiamoci”2.Dove ci sono state le elezioni regionali ci sono più contagi: è un caso?; // 3. Casellati dice che sullo stato d’emergenza Covid qualcuno nasconde la verità. Ma allora faccia i nomi; // 4. Covid: no, non è vero che ricomincia la conferenza stampa quotidiana per il bollettino della Protezione Civile

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Decreti Sicurezza, Rampelli (FdI) a TPI: "Conte sotto ricatto del Pd" Fondi Lega, 10 anni di operazioni sospette: i documenti su cui indaga la Finanza Dal Covid ai vaccini anti-influenza: così i fallimenti sulla Sanità fanno perdere voti al centrodestra in Lombardia