Calabria: Jole Santelli balla la tarantella violando le norme anti-Covid | VIDEO

Sta facendo discutere un video che immortala la governatrice della Calabria Jole Santelli mentre balla la tarantella in barba alle norme anti-Covid e alle disposizioni da lei stessa emanate in un’ordinanza regionale. La vicenda risale alla serata di lunedì 5 ottobre in occasione della festa organizzata per Rosaria Succurro, eletta sindaco di San Giovanni in Fiore. Nel filmato amatoriale si vedono decine di persone, tra cui anche il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, mentre ballano senza mascherine e senza alcun distanziamento. Tra loro, come detto, ci sono Rosaria Succurro e la presidente della regione Calabria Jole Santelli, la quale contravviene alle stesse regole da lei disposte.

Il 25 settembre scorso, infatti, la governatrice della Calabria ha firmato un’ordinanza con la quale si prevedeva “l’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare correttamente la mascherina o altra idonea protezione a copertura di naso e bocca, oltre che in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico, anche in tutti i luoghi all’aperto, per tutto l’arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale”. La stessa ordinanza prevedeva anche “il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione” con multe da 400 a 1.000 euro.

