Coronavirus, il numero di pubblica utilità del Ministero risulta intasato

Mentre il bollettino dei contagiati da coronavirus si aggrava, sembra che sia sempre più difficile raggiungere il numero di pubblica utilità messo a disposizione dal Ministero della Salute in caso di necessità, perché risulta intasato.

A denunciarlo diversi utenti sui social: secondo i loro racconti questo sarebbe staccato o sempre occupato. In molti raccontano che a rispondere è un messaggio automatico.

Coronavirus in Italia, ultime notizie: sei morti, 229 contagi: smentito un decesso a Brescia. Possibile paziente zero a Vo’ | LIVE

“Dietro vostro consiglio ho chiamato il numero a disposizione 1500 , ma la voce registrata dice che a causa delle numerose richieste è fuori servizio e di consultare il sito del ministero della salute”, scrive un utente su Twitter.

“Il numero del ministero della Salute è sempre intasato”, denuncia ancora qualcuno.

“Un genio si lamenta a Circo Massimo su Capital Radio dicendo che gli italiani intasano la linea del numero 1500 solo per informazioni. Dopo di che dice di aver provato a chiamare trovando sempre occupato per ottenere informazioni”, è il messaggio di un altro utente su Twitter.

Le persone che vorrebbero ottenere informazioni sul virus e capire cosa fare perché pensano di averlo contratto, insomma, non riescono a parlare con il centralino, nonostante solo due giorni fa questo avesse potenziato la sua sala operativa per fare fronte all’emergenza, 24 ore su 24. E sui social la polemica non si arresta.

“Io, soggetto immunodepresso, ho bisogno di contattare il numero 1500 per alcune info: sedici chiamate, sempre occupato. O disco che invita a richiamare. Che si fa??? Please retweet”

Il 1500 è stato istituito proprio per evitare d’intasare la linea di emergenza 112 e fa parte dei numeri verdi diffusi dal ministero della Salute da utilizzare in caso di pericolo.

Ma evidentemente oggi il carico di cittadini preoccupati è troppo elevato, e la task force non riesce a rispondere a tutte le richieste, nonostante sia stata potenziata.

Attivi i numeri verdi regionali messi a disposizioni dalle regioni maggiormente interessate dal contagio, Lombardia, Veneto e anche quello del Piemonte, del Friuli Venezia Giulia e della Valle D’Aosta.

Il numero verde per la Lombardia è 800 894545

Il numero verde per il Veneto: 800 462340

Potrebbero interessarti Coronavirus, spesa online da incubo: Amazon, Esselunga e Pam in tilt Coronavirus, il video con i 10 consigli del Ministero della Salute per evitare il contagio Coronavirus in Lombardia: “Chiamare il 800.89.45.45 e non aprire agli sciacalli”

Il numero verde per il Friuli Venezia Giulia: 800.500.300

Il numero verde per il Piemonte: 800.333.444

Il numero verde per la Valle d’Aosta: 800.122.121

Da domani sarà attivo anche un numero verde per le Marche: 800.936.677.

Anche altre regioni stanno progressivamente istituendo servizi simili: in caso di necessità è utile monitorare il sito della propria regione e recuperare un numero alternativo al 1500.

Leggi anche: