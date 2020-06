Lombardia, un cittadino su quattro positivo a test sierologici

Un cittadino della Lombardia su quattro, tra quelli sottoposti finora ai test sierologici nella Regione, è risultato positivo al Covid. Lo ha annunciato l’assessore al Welfare Giulio Gallera nel corso dell’aggiornamento quotidiano sull’epidemia di Coronavirus in Lombardia. “Regione Lombardia ha effettuato ad oggi 264.024 prelievi ematici a 161.695 cittadini e 102.329 operatori. Gli esiti di questi test sierologici hanno evidenziato uno stato di positività per 41.250 (il 25,6 per cento) cittadini e 13.402 (12,6 per cento) operatori”, ha dichiarato l’assessore regionale commentando i dati odierni sull’epidemia. In caso di positività del test, ha aggiunto Gallera, ” viene effettuato il tampone”. “Poco meno del 10 per cento dei cittadini positivi al test lo è anche al tampone. Per gli operatori, la positività è confermata nell’1 per cento dei casi”. Infine l’assessore ha sottolineato che “fra i casi positivi di oggi 42 sono riferiti a tamponi eseguiti dopo i test sierologici e 21 riscontrati in alcune RSA”

Intanto, secondo il Bollettino diffuso oggi dalla Protezione Civile, sono 236.305 i casi totali di Coronavirus registrati in Italia: 163 in più rispetto a ieri, ma in realtà i contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono 393 (dal saldo ne vanno tolti 230 per effetto di un ricalcolo comunicato dalla Regione Campania). Dei 393 nuovi contagi, 272 (il 69,2 per cento) riguarda proprio la Lombardia. Incoraggianti invece gli altri dati del bilancio giornaliero: gli attualmente positivi sono 28.997, con un decremento di 1.640 rispetto a ieri e i dimessi e guariti 173.085, ben 1.747 in più. I 56 morti di oggi (ieri erano stati 53) portano il totale a 34.223 ma non si registrano decessi in ben 11 regioni (Campania, Trentino Alto Adige, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata).

