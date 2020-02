L’appello di una malata di leucemia: “Dovrei curarmi, ma le mascherine sono finite e al Policlinico di Milano nessuno mi risponde”

Coronavirus: l’appello di Jolanda, una malata di leucemia: “Le mascherine sono finite e nessuno mi dice cosa fare”

“Sono malata di leucemia mieloide cronica, dovrei recarmi al Policlinico di Milano per le cure, ma le mascherine sono finite e nessuno dall’ospedale mi risponde per dirmi cosa devo fare”: a parlare a TPI è Jolanda Gialò, cittadine milanese, la cui vita è stata stravolta dall’arrivo del Coronavirus.

Ma Jolanda non è una cittadina qualsiasi: Jolanda ha bisogno di cure, ma anche di risposte.

“Sono giorni che chiamo il Policlinico di Milano, dove sono in cura, ma al centralino nessuno mi risponde da giorni. Il telefono risulta sempre staccato e io non so cosa fare”.

Jolanda ha chiamato anche il ministero della Sanità, ma nessuno le ha saputo dare ulteriori informazioni.

“La settimana prossima dovrei recarmi al Policlinico per le cure, ma non ho l’auto e dovrei andare all’ospedale con i mezzi pubblici. Oltretutto non ho nemmeno la mascherina e, pur volendo, non saprei dove reperirla visto che sono finite ovunque qui a Milano”.

“Le uniche persone che sono riuscite a contattare sono gli addetti al reparto dei midolli, i quali mi hanno risposto ‘signora, noi non sappiamo nulla’”.

“Capisco l’emergenza, ma una persona nelle mie condizioni come si dovrebbe comportare? Avrebbero potuto chiamare tutti i pazienti in cura presso il Policlinico e dare loro le istruzioni da seguire, invece siamo abbandonati a noi stessi” afferma ancora Jolanda.

“Io cosa dovrei fare muoio di leucemia o muoio di Coronavirus?” è l’amara riflessione di Jolanda Gialò, la quale non vorrebbe nient’altro che una risposta.

Speriamo che il suo appello non rimanga inascoltato.