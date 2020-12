Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Superate le 60mila vittime in Italia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia di oggi, martedì 8 dicembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 7 – Conte presenta il Recovery Plan: scontro nel governo – Bozza all’esame del Cdm: piano da 196 miliardi, di cui 74,3 per l’economia green e 48,7 per la digitalizzazione. Irpef giù per il ceto medio. Iv si oppone alla task force. Bellanova: “Profili di incostituzionalità”. Tensioni sul Mes: confronto serrato nel M5s sulla risoluzione unitaria. Iv avverte: non votiamo testi al buio. Berlusconi: noi responsabili ma non risolviamo i guai della maggioranza.

CORONAVIRUS, COSA È SUCCESSO IERI IN ITALIA

Galli: “L’estate ci è costata 20mila morti” – “Un conto che mi fa fatica fare: più di 20mila morti li avremmo potuti in larga misura evitare” evitando di allentare il rispetto delle misure anti-Covid nel corso dell’estate. Lo dichiara l’infettivologo Massimo Galli nel corso del programma Agorà. Leggi l’articolo completo.

Pregliasco: “Ora preoccupa influenza” – “Ora a preoccupare è l’influenza”: lo afferma il virologo Fabrizio Pregliasco in un’intervista a Il Giornale. Secondo l’esperto il picco è “prevedibile che sia a gennaio e prosegua a febbraio” in concomitanza con l’inizio della vaccinazione per il Covid perché “la nuova campagna avrà una tempistica lunga, che comprenderà almeno la metà dell’anno prossimo”. Quindi se i vaccinati per l’influenza si ammalano “devono spostare la vaccinazione per il Covid”.

Ricciardi: “Dicembre e gennaio mesi terribili” – “Siamo ancora nel pieno della seconda ondata. Dicembre e gennaio saranno mesi terribili, e lo saranno per due motivi: per i problemi di accesso ai servizi, e per le tante differenze a livello regionale”. Lo ha detto Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, intervenendo a un evento online dell’Osservatorio malattie rare.

Rischio esodo dal Nord per Natale: le regioni del Sud studiano le contromisure – In Sicilia potrebbe essere previsto l’obbligo di sottoporsi a tampone. In Puglia, in zona gialla, si lavora a zone arancioni locali nelle province più colpite dai contagi. Ecco le misure a cui stanno pensando le regioni meridionali per fronteggiare un probabile grande numero di arrivi nel periodo festivo.

Scuole chiuse, De Luca firma l’ordinanza: in classe prima e seconda elementare – La Campania riapre le scuole, ma solo fino alla seconda elementare: è in arrivo l’ordinanza numero 95 con “ulteriori misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19”. A seguito della riunione dell’unità di crisi, e sulla base della relazione tecnica che ha tenuto conto anche dei risultati dello screening sulla popolazione scolastica che è proseguito anche la scorsa settimana, nell’ordinanza viene stabilito che sarà consentita, “a partire dal 9 dicembre 2020, l’attività didattica in presenza dalla scuola dei servizi educativi dell’infanzia fino alla seconda classe della primaria”.

Leggi anche: 1. L’Abruzzo torna in zona arancione, il governatore firma l’ordinanza. Il governo: “Sarà diffidata”// 2. Il sindaco di Riccione a TPI: “Quei video degli assembramenti sono stati manomessi, c’ero anche io tra la folla. Bonaccini ha politicizzato l’accensione delle luci di Natale”; // 3. Covid, sciatori ammassati per la fila in funivia a Verbier: bufera in Svizzera; // 4. Il re dei mercatini dell’usato a TPI: “Lasciateci aperti, con il riuso la gente ci campa”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Un italiano su mille è morto di Covid dall’inizio della pandemia Donna malata di Covid riprende a curarsi vedendo le figlie dalla finestra Età media, patologie pregresse: tutte le differenze tra la prima e la seconda ondata Covid