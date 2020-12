Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 8 dicembre: morti, contagi, guariti

Ultime 24 ore

Nuovi casi: 14.842

Decessi: 634

Tamponi effettuati: 149.232

Guariti: 25.497

Ricoveri in ospedale: -443

Ricoveri in terapia intensiva: -35

I numeri della pandemia

Attualmente positivi: 737.525

Casi totali: 1.757.394

Decessi: 61.240

Guariti: 958.629

Ricoverati in terapia intensiva: 3.345

Ricoverati in ospedale: 30.081

In isolamento domiciliare: 704.099

Secondo il bollettino di oggi, martedì 8 dicembre, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 14.842 i nuovi casi, contro i 13.720 di ieri, e 634 i morti (+ 106 rispetto a ieri, quando erano stati 528). I tamponi effettuati sono 149.232, ieri erano stati 111.217, e il rapporto positivi-tamponi scende al 9,7 per cento dal 12,33 di 24 ore fa.

Le persone attualmente positive al Covid sono 737.525 (-11.294), 61.240 i morti (+634) e 958.629 i guariti (+25.497), per un totale di 1.757.394 casi (+14.842): questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Dei 737.525 attualmente positivi, 30.081 (-443) sono ricoverati in ospedale, 3.345 (-35) necessitano di terapia intensiva, mentre 704.099 si trovano in isolamento domiciliare.

