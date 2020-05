Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Secondo giorno di Fase 2 per l’Italia, da ormai oltre due mesi alle prese con l’emergenza Coronavirus. I numeri della pandemia nel nostro Paese sono in calo: gli attualmente positivi sono scesi sotto quota 100mila. L’ultimo bollettino della Protezione Civile, in particolare, registra 99.980 persone ammalate, a fronte di 29.079 morti e 82.827 guariti, per un totale di 211.938 casi accertati. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito, invece, le ultime notizie sul Coronavirus in Italia di oggi, martedì 5 maggio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 08,00 – Fase 2, come è andato il primo giorno di controlli – In attesa dei dati ufficiali del Viminale, ciò che emerge dalla giornata di ieri è che in generale i cittadini hanno tenuto un comportamento responsabile. Il ministero dell’Interno aveva chiarito l’assoluta necessità di mostrare comprensione verso gli italiani e anche ai posti di blocco è andata così: i controlli infatti hanno comportato poche multe. Mano più ferma, invece, sugli assembramenti di persone: sarà qui che si giocherà la vera sfida della Fase 2 per non ripiombare nell’incubo del contagio (Qui tutti i dettagli).

Ore 07,00 – Conte sente Bonafede e gli esprime piena fiducia – Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, secondo quanto si apprende da fonti di governo, ha sentito oggi al telefono il Guardasigilli Alfonso Bonafede per rinnovargli la fiducia e ribadirgli il pieno appoggio nel suo operato. Il colloquio telefonico e’ avvenuto dopo le accuse rivolte ieri al responsabile di via Arenula da parte del magistrato Di Matteo.

