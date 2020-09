Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono 50.323 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, martedì 29 settembre 2020, legate al Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Ore 7,00 – Scuola: arrivano i test rapidi. Speranza: “Bisogna fare in fretta” – Il ministro della Salute Roberto Speranza dovrebbe firmare a giorni l’ordinanza che dà il via libera all’utilizzo dei test rapidi nelle scuole. Secondo quanto svela La Repubblica, infatti, il ministro già da tempo vorrebbe introdurre questi esami, che oggi vengono fatti prevalentemente negli aeroporti, per sveltire le operazioni di ricerca del virus nelle classi. Secondo il ministro, la cui proposta verrà analizzata dal Cts in giornata, “occorre fare in fretta” perché già oggi i casi di contagio tra gli studenti iniziano a crescere, mettendo in allarme le famiglie. Con l’introduzione dei test rapidi, in 20-30 minuti si potrebbe avere subito una diagnosi a differenza del tampone per il quale ci vogliono almeno 24 ore prima di ricevere una risposta.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Ricciardi: “Prevedo peggioramento tra 2 settimane” – “La Francia avrà bisogno del lockdown totale, noi no se ci comportiamo bene, ma Lazio e Campania sono a rischio”. Lo afferma in un’intervista a La Stampa Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Speranza, il quale ha anche aggiunto di aspettarsi un peggioramento dei casi in Italia nelle prossime due settimane. Leggi la notizia completa.

Il bollettino di oggi della Protezione civile – È di 50.323 persone attualmente positive (+705), 35.851 morti (+16), 225.190 guariti (+773), per un totale di 311.364 casi (+1.494), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 50.323 pazienti attualmente positivi, 2.977 sono ricoverati con sintomi (+131), 264 sono in terapia intensiva (+10) e 47.082 sono invece in isolamento domiciliare (+564). Il numero totale di tamponi effettuati oggi è di 51.109, contro i 87.714 di ieri e i 104.387 dell’altroieri. Calano leggermente i nuovi contagi rispetto a ieri, quando erano stati 1.766 ma a fronte di oltre 35mila tamponi in più. Per quanto riguarda le singole Regioni, quella con più contagi è la Campania (295), seguita da Lazio (211), Veneto (183), Lombardia (119), Liguria (109), Sicilia (102) e Piemonte (94). Nessuna Regione ha registrato zero nuovi contagi. Qui il bollettino completo.

Dopo 4 mesi, il numero dei malati in Italia torna sopra 50mila – Superata di nuovo quota 50mila. E’ il numero dei malati attuali di Covid in Italia, arrivato oggi a 50.323. Era dal 27 maggio, 4 mesi fa, che non si superava la soglia psicologica dei 50mila. Quel giorno le persone attualmente positive nel nostro Paese erano 50.966, ma si era in piena fase discendente: già il giorno dopo si era scesi a 47.986, e il calo era proseguito ancora mesi, fino ad arrivare al minimo il 24 luglio, 12.301 malati. Poi la risalita, che ha portato nel giro di due mesi a tornare sopra i 50mila. Si tratta del numero di persone attualmente alle prese con il virus, al netto dunque dei deceduti, che a oggi sono 35.851, e dei guariti che per fortuna sono la maggior parte, 225.190.

