Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono oltre 33 milioni i casi di Coronavirus finora accertati nel mondo, con più di un milione di morti registrati dall’inizio della pandemia ad oggi. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, martedì 29 settembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 9,00 – Israele: superati i 1.500 morti di Covid – Israele ha superato i 1.500 morti per Coronavirus, con oltre 500 decessi solo nelle ultime tre settimane. Lo hanno riferito le autorità sanitarie precisando che i decessi hanno raggiunto quota 1.507. Lo stato ebraico è sottoposto dalla scorsa settimana a un nuovo lockdown nazionale, con uffici e servizi chiusi e forti limitazioni ai movimenti, nel tentativo di combattere la seconda ondata dell’epidemia.

Ore 8,00 – India: più di 700 morti, dato più basso da inizio agosto – In India sono stati registrati nelle ultime 24 ore 776 morti per Coronavirus, il dato giornaliero più basso da inizio agosto, avvicinandosi ai 100mila decessi in totale. I nuovi contagi sono aumentati di 70.589 unità, raggiungendo i complessivi 6,15 milioni di casi Covid.

Ore 7,10 – Lockdown parziale nel Quebec – Il Quebec, la provincia più colpita dalla pandemia in Canada, ha reintrodotto le limitazioni per contenere i contagi in tre regioni, tra cui Montreal e Quebec City. Il premier ha detto che la chiusura di bar, sale da concerto, cinema e biblioteche in queste “zone rosse” entrerà in vigore il primo ottobre e durerà 28 giorni. I negozi possono rimanere aperti, ma i ristoranti potranno servire solo pasti da asporto. Anche le scuole continueranno a funzionare mentre ai residenti della provincia verrà chiesto di limitare l’accesso di ospiti nelle loro case.

Ore 7,00 – Brasile: altri 13mila contagi e più di 300 morti – Il Brasile registra altri 13.155 nuovi casi accertati di Covid-19 nelle ultime 24 ore e 317 morti. In totale il Paese sudamericano ha oltre 4,7 milioni di casi e 142.058 morti.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Oms: “120 milioni di test rapidi per Paesi a basso reddito” – Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha annunciato che “120 milioni di test rapidi per Covid-19 saranno resi disponibili per i Paesi a basso e medio reddito”. “Questi test forniscono risultati affidabili in circa 15-30 minuti, invece di ore o giorni a un prezzo inferiore con apparecchiature meno sofisticate”, ha aggiunto, sottolineando che questo “permetterà di espandere i test, in particolare nelle aree difficili da raggiungere che non hanno laboratori o abbastanza operatori sanitari per fare i tamponi”.

Regno Unito, altri 4.044 casi: in calo per terzo giorno – In Gran Bretagna sono stati registrati in 24 ore 4.044 nuovi casi di Coronavirus, in calo per il terzo giorno consecutivo, anche se solitamente i numeri tendono a scendere nel fine settimana per una riduzione dei tamponi e un ritardo nella comunicazione dei risultati. I decessi sono stati 13, anche questo dato in diminuzione rispetto ai giorni precedenti.

Madrid estende restrizioni – Dalla mezzanotte di ieri in altre otto aree di Madrid, in cui vivono circa 170mila persone, sono entrate in vigore le misure di restrizione al movimento, varate per contenere il rapido aumento di casi di Covid-19. Finora, le nuove misure, che vietano di spostarsi se non per motivi di lavoro, cure mediche e studio, riguardano oltre un milione di cittadini

Coronavirus, ultime notizie dal mondo – Usa: oltre 7 milioni di casi – Gli Usa hanno registrato in 24 ore altri 32.523 casi di Coronavirus, per un totale di 7.109.351 infezioni. Registrati anche altri 263 decessi, dato che porta il totale dei morti a 204.742.

L’India supera i 6 milioni di casi – L’India ha superato i 6 milioni di casi di Coronavirus. Tra domenica 27 e lunedì 28 settembre, infatti, sono stati registrati altri 82.170 contagi, per un totale di 6.074.703 infezioni. Accertati anche 1.039 decessi legati alla malattia.

