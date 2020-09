Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 28 settembre: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, lunedì 28 settembre 2020.

È di 50.323 persone attualmente positive (+705), 35.851 morti (+16), 225.190 guariti (+773), per un totale di 311.364 casi (+1.494), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 50.323 pazienti attualmente positivi, 2.977 sono ricoverati con sintomi (+131), 264 sono in terapia intensiva (+10) e 47.082 sono invece in isolamento domiciliare (+564). Il numero totale di tamponi effettuati oggi è di 51.109, contro i 87.714 di ieri e i 104.387 dell’altroieri. Calano leggermente i nuovi contagi rispetto a ieri, quando erano stati 1.766 ma a fronte di oltre 35mila tamponi in più.

Per quanto riguarda le singole Regioni, quella con più contagi è la Campania (295), seguita da Lazio (211), Veneto (183), Lombardia (119), Liguria (109), Sicilia (102) e Piemonte (94). Nessuna Regione ha registrato zero nuovi contagi. Salgono ancora di dieci unità i ricoveri in terapia intensiva, mentre il numero di morti si mantiene pressoché costante (ieri erano stati 17).

