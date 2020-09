Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono 48.593 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, domenica 27 settembre 2020, legate al Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Ore 7.00 – Palermo, atleta positivo: chiusa piscina comunale – La piscina comunale di Palermo resterà chiusa per tutta la giornata di oggi per effettuare la sanificazione dei locali. Un atleta, infatti, ha informato i responsabili della sua positività al tampone. Grazie al sistema di tracciamento degli ingressi, tutte le persone che hanno frequentato la struttura negli stessi giorni dell’atleta positivo al Covid-19 stanno ricevendo in queste ore una email informativa.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Il bollettino della protezione civile – È di 49.618 persone attualmente positive (+1.025), 35.835 morti (+17), 224.417 guariti (+724), per un totale di 309.870 casi (+1.766), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 49.618 pazienti attualmente positivi, 2.846 sono ricoverati con sintomi (+100), 254 sono in terapia intensiva (+7) e 46.518 sono invece in isolamento domiciliare (+918). Oggi si registra una lieve diminuzione dei nuovi casi ( per la precisione 1.766 contro i 1.869 di ieri). Ma si abbassa il numero dei tamponi effettuati: 87.714 contro i 104.387 test realizzati nella giornata di ieri. Qui il bollettino completo.

Puglia, 12 positivi su nave militare a Taranto – I 12 casi positivi di Coronavirus che oggi il bollettino dati della Regione Puglia attribuisce a Taranto e provincia, sono tutti relativi a militari della nave della Marina, Margottini. Lo dichiara Asl Taranto precisando che il personale della nave – nel frattempo giunta a Taranto – è stato sottoposto a tampone. I 12 sono attualmente in isolamento sanitario in strutture della forza armata a Taranto. È la prima volta da quando è scoppiata la pandemia che Taranto registra un così elevato numero di casi. Di qui la puntualizzazione Asl Taranto. Sulla nave Margottini, che era in missione, si è già manifestato un importante focolaio Covid tant’è che diversi militari sono già sbarcati in Sicilia.

Ricciardi: “Siamo al limite, non si può più sgarrare” – “Sui contagi siamo al limite. Siamo messi meglio rispetto ad altri Paesi perché abbiamo fatto una serie di scelte durante e dopo il lockdown, ma adesso paghiamo l’allentamento della guardia che è avvenuto in estate”. Così in una intervista al Messaggero il consulente del ministero della Salute Walter Ricciardi, membro italiano del board dell’Oms. Il rischio è “un effetto a catena. Siamo ancora in condizione di controllare questi focolai. Ma non possiamo andare oltre, non dobbiamo più sgarrare”. Sugli stadi “non è proprio il momento di abbassare la guardia, aspettiamo almeno due settimane per verificare cosa sta succedendo nelle scuole”. Le discoteche invece “non sono apribili durante un’epidemia”. Oggi le strutture sanitarie sono preparate? “Almeno 2 ospedali su 3 sono inadeguati. Alcune regioni come l’Emilia, il Veneto, anche il Lazio, sono messe bene. Altre sono molto indietro, è allarmante. Le terapie intensive sono preparate, abbiamo raddoppiato i posti. Per le sub-intensive sono preoccupato. Il potenziamento è avvenuto a macchia di leopardo”. Per Ricciardi infine due cose sono fondamentali adesso: “Scaricare l’app Immuni” e “vaccinarci contro l’influenza”.

Focolaio con 5 studenti positivi: chiude una scuola in Alto Adige – A Merano, in Alto Adige, una scuola superiore ha chiuso i locali dopo che cinque studenti sono risultati positivi al Coronavirus. L’istituto resterà chiuso per almeno due settimane, fino al prossimo 9 ottobre. In questa fase le lezioni proseguiranno con la didattica a distanza. Non si tratta dell’unica scuola in Alto Adige in cui si sono registrati casi di positività. Anche altri istituti sono stati costretti a chiudere alcune classi e a mettere gli studenti in quarantena.

