Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono oltre 32 milioni i casi di Coronavirus finora accertati nel mondo: la pandemia ha provocato fin qui più di un milione di morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, domenica 27 settembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 7,10 – Francia: due premi Nobel propongono lockdown per salvare il Natale – Un “lockdown dell’Avvento” per salvare il Natale. È la proposta di Esther Duflo e Abhijit Banerjee, premi Nobel per l’Economia, i quali, in un editoriale su Le Monde, affermano che la Francia dovrebbe applicare le misure restrittive dall’1 al 20 dicembre 2020 per ridurre il rischio di contagio e far sì che le famiglie possano trascorrere il Natale senza correre il pericolo di infettarsi l’uno con l’altro. Secondo i due economisti, questo lockdown avrebbe un impatto limitato sulle scuole e sarebbe meno dannoso dal punto di vista economico rispetto alla “cancellazione” del Natale. “Le persone potrebbero essere incoraggiate a fare i loro acquisti natalizi a novembre” hanno spiegato i due.

Ore 7.00 – L’India supera i 6 milioni di casi – L’India ha superato i 6 milioni di casi di Coronavirus. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati registrati altri 82.170 contagi, per un totale di 6.074.703 infezioni. Accertati anche 1.039 decessi legati alla malattia.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Worldometer: un milione di morti nel mondo – Sono un milione le persone che hanno perso la vita nel mondo a causa del nuovo Coronavirus. Il bilancio arriva dal conteggio relativo al Coronavirus di Worldometer, il sito che fornisce dati statistici in tempo reale per diversi argomenti. Per la precisione, le vittime da Covid-19 nel mondo, secondo il sito web, sono state 1.000.175. Gli Stati Uniti sono il Paese con più decessi, seguito da Brasile, India e Messico. L’Italia è il primo tra i membri dell’Ue a comparire nell’elenco.

Francia: oltre 14 mila nuovi casi, aumenta il tasso di positività – La Francia ha registrato oltre 14 mila nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, una cifra leggermente in calo rispetto alle ultime 48 ore, ma il tasso di positività continua ad aumentare, secondo i dati diffusi dal dipartimento di Salute pubblica. Il numero di nuovi casi è stato di 14.412 nelle ultime 24 ore, in leggero calo rispetto a circa 16 mila registrati, venerdì e giovedì. D’altra parte, il tasso di positività continua a crescere costantemente. La percentuale di persone contagiate tra quelle testate è del 7,2%, secondo il dato di oggi. Ieri è stato del 6,9% venerdì, 6,5% giovedì, 6,2% mercoledì e 5,4% la scorsa settimana. Nelle ultime 24 ore sono morte 39 persone, erano state 56 il giorno prima. Negli ultimi sette giorni sono stati registrati 4.102 nuovi ricoveri, di cui 763 casi gravi in terapia intensiva, contro i 747 nei sette giorni terminati ieri. Dall’inizio della pandemia, almeno 31.700 persone sono morte per cause legate al coronavirus, di cui 21.034 negli ospedali.

Usa: la Florida allenta le restrizioni, malumore dei sindaci – Lo Stato americano della Florida ha registrato oggi altri 2.795 casi di contagio e 107 morti a causa della pandemia di Covid-19 tuttavia il governatore, il repubblicano Ron DeSantis, l’entrata in vigore, con effetto immediato, della fase 3 che allenta le restrizioni. Una decisioni che molti detrattori sostengono sia polemica alla luce dei numeri dello Stato: 698.682 casi e 14.190 decessi dal primo marzo. Negli ultimi giorni, i contagi quotidiani sono stati sempre tra i 2 e 3 mila casi. L’ordinanza, che sostituisce tutte le norme locali, permette che tutti i ristoranti possano lavorare almeno al 50% della loro capacità anche se le normative locali stabiliscono il contrario e rimuove le misure volte a garantire l’uso delle mascherina.

