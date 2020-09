Coronavirus, Galliani: “Tampone negativo per Berlusconi”

È risultato negativo il primo tampone per il Coronavirus a cui si è sottoposto ieri Silvio Berlusconi. A dirlo è Adriano Galliani, a.d. del Monza, in occasione della partita della squadra brianzola contro la Triestina per il campionato di serie B. “Ieri il presidente ha fatto il primo tampone negativo, aspettiamo il secondo nei prossimi giorni così potremo dire che sarà uscito, dopo un mese, da questo incubo”, ha aggiunto Galliani.

Una bella notizia che arriva per Berlusconi proprio nel giorno del suo 84esimo compleanno, nonostante sia costretto alla quarantena ad Arcore. Alla presenza della fidanzata Marta Fascina, il leader di Forza Italia non ha rinunciato a spegnere le candeline sulla torta preparata per i suoi 84 anni.

Leggi anche: 1. Influenza, Gimbe: “Per 2 persone su 3 manca il vaccino nelle farmacie” / 2. Scuola, Governo e Regioni promuovano una vaccinazione antinfluenzale di massa: la campagna di TPI / 3. Vaccino antinfluenzale, boom di richieste: corsa contro il tempo per produrre le dosi. “Ce la faremo ma serviva più programmazione”

4. Non possiamo essere ostaggio dei no-vax: rendiamo il vaccino antinfluenzale obbligatorio a scuola / 5. Il direttore del Gaslini a TPI: “Tutti dovremmo fare il vaccino contro l’influenza, anche i bambini” / 6. “Vaccinarsi per l’influenza serve a proteggere persone fragili come mio figlio, affetto da fibrosi cistica”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Scontro sul CPR, Morelli (Lega): “La sinistra milanese è pericolosa e contro la legge” Dalmine, spazi pubblici solo a chi condanna fascismo e comunismo: polemiche Conte: “Tridico? Stipendio adeguato, ma ora lavori anche di notte sulla cassa integrazione”