Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Mentre i virologi si dividono sull’aggressività del virus e sull’impatto che potrebbe avere una eventuale seconda ondata, l’epidemia di Coronavirus in Italia migliora di giorno in giorno. Secondo l’ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute, infatti, sono 15.255 le persone attualmente positive, 34.788 i morti e 190.717 i guariti, per un totale di 240.760 casi registrati nel nostro Paese dall’inizio dell’epidemia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, giovedì 2 luglio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 06,00 – Quali mascherine usare con il caldo? La risposta dell’infettivologo Bassetti – Chirurgiche, Ffp2, Ffp3: quali mascherine anti Coronavirus bisogna usare con il caldo? A dare la risposta è l’infettivologo Matteo Bassetti direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, in un post pubblicato sul suo profilo Facebook. Secondo il medico “Un interessante lavoro di Scarano pubblicato su Int J Env Res Publ Health dimostrerebbe come le migliori mascherine da usarsi in questa fase, specie ora che è comparso il caldo sono quelle chirurgiche e non le N95 (o FFP2). Le N95 infatti, oltre a costare molto di più, aumentano molto la temperatura facciale, sono più scomode da usarsi e hanno minor aderenza. Per strada vedo ancora troppa gente con le N95 perché pensano siano migliori (Qui tutti i dettagli).

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Bonus vacanze: 134mila richieste accettate per un valore di 62 milioni – Alle 19,30 sono stati attivati oltre 134mila Bonus vacanze per un valore economico complessivo pari a più di 62 milioni di euro. 402 famiglie lo hanno già speso. L’aggiornamento è del ministero per l’Innovazione e la digitalizzazione.

Il bollettino di oggi – È di 15.255 (-308) persone attualmente positive, 34.788 (+21) morti e 190.717 (+469) guariti, per un totale di 240.760 (+187) casi, il bilancio odierno inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino diffuso dal ministero della Salute. Dei 15.255 attualmente positivi, 1.025 (-65) sono ricoverati in ospedale, 87 (-6) necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva, mentre 14.143 (-237) si trovano in isolamento domiciliare. Il bollettino di oggi.

Coronavirus Italia | Dl Semplificazioni, Conte: “Riforma indispensabile per il Paese” – “Il decreto semplificazioni è indispensabile per modernizzare l’Italia e far correre tutto il Paese. Ed è per questo che in queste ore ci stiamo confrontando in maniera costruttiva per trovare una soluzione”: lo ha dichiarato il premier Giuseppe Conte nel corso del Question Time alla Camera. Il presidente del Consiglio, poi, ha sottolineato che nel dl “ci sono interventi nella fase contenziosa, per rendere più veloce il processo amministrativo ed evitare sospensioni delle gare pubbliche”. “Sono misure – ha aggiunto Conte – che intervengono anche sulla responsabilità dei pubblici dipendenti, perché vogliamo superare la cosiddetta ‘paura della firma’ per i dipendenti pubblici”.

Dopo Mondragone, altro focolaio in Campania: 27 positivi in azienda agricola a Falciano – Nuovo focolaio di Covid-19 in Campania: 27 dipendenti di un’azienda agricola di Falciano del Massico, in provincia di Caserta, sono risultati positivi al Coronavirus. Le autorità locali hanno disposto dunque lo stop alle attività. Nell’azienda lavorano 27 dei 28 casi positivi rilevati con il secondo screening, attivato a seguito dell’emergere del focolaio a Mondragone.

Il Coronavirus stravolge i saldi estivi: le date – L’emergenza Covid-19 ha conseguenze anche sulla data dei saldi estivi 2020. Per la prima volta, infatti, gli attesi sconti inizieranno in una data unica in tutta Italia. E non a luglio. La data scelta dalla Conferenza delle Regioni è quella del 1° agosto (Leggi la notizia).

“Venite in vacanza da noi, al Nord ci si ammala”: lo spot choc dei comuni della Calabria

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

