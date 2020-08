Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – In Italia è caos tra governo e gestori dopo la decisione dell’esecutivo di chiudere le discoteche per limitare i contagi. Intanto, i casi di Coronavirus emersi dall’ultimo bollettino sono stati 320, per un totale di 254.235. L’epicentro della pandemia nel mondo resta tra Stati Uniti e Brasile (qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo). Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, mercoledì 19 agosto 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 06,00 – Fiumicino, altri 3 positivi dalla Grecia – “Sono stati individuati presso l’Aeroporto di Fiumicino tre nuovi casi positivi ai test rapidi. Si tratta di due residenti a Roma e uno a Campagnano di Roma di rientro da Santorini (Grecia). E’ stato predisposto l’isolamento e il contact tracing internazionale”. Lo comunica l’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.

Ore 01,00 – Roma, allo studio campagne di sensibilizzazione per giovani – Sensibilizzare le autorità locali affinché realizzino azioni di divulgazione e persuasione della cittadinanza, soprattutto dei più giovani, anche mediante campagne informative in grado di incoraggiare l’uso della mascherina e le corrette norme di prevenzione del contagio da Covid-19. Lo ha stabilito la riunione di oggi del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza, coordinata dal prefetto di Roma Matteo Piantedosi, alla presenza dei vertici delle forze di polizia, i rappresentanti di Roma Capitale e della Città Metropolitana. Nel corso della riunione sono state analizzate le nuove misure introdotte dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020 per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Coronavirus. Durante l’incontro sono stati approfonditi, in particolare, alcuni aspetti inerenti le iniziative necessarie ad assicurare la corretta osservanza delle prescrizioni, concernenti tra l’altro l’obbligo dell’uso di mascherine dalle ore 18.00 alle ore 6.00 anche all’aperto in quegli spazi pubblici dove più agevole risulta il formarsi di assembramenti, anche di natura spontanea e/o occasionale.In tale ambito, si è condivisa l’esigenza di conformare le azioni di prevenzione e vigilanza alle specifiche peculiarità di ogni Comune avvalendosi del contributo che potrà essere offerto dai sindaci che potranno meglio orientare le attività delle Polizie locali -chiamate a concorrere nei servizi di controllo con le forze di polizia – verso quei luoghi ritenuti più critici e a maggior rischio per la salute pubblica, al fine di assicurare la rigorosa osservanza delle misure anti contagio.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

La Maddalena: 475 in quarantena in un residence – Sono 475 tra ospiti e personale del villaggio turistico le persone che si trovano in quarantena in un residence nell’isola di Santo Stefano, nell’arcipelago de La Maddalena, in Sardegna. Tutti sono stati sottoposti a tampone e sono in attesa dei risultati. Le persone sono state messe in quarantena dopo che un addetto dell’albergo è risultato positivo al Covid-19. Leggi la notizia completa.

Caserta, mini focolaio dopo rientro da Grecia – È rientrato dalla Grecia e ha contagiato cinque ragazzi con i quali ha avuto contatti subito dopo. C’è un mini-focolaio a Roccamonfina, comune in provincia di Caserta, fino a l’altro ieri immune da casi da Coronavirus. Il sindaco Carlo Montefusco ha ordinato la quarantena obbligatoria per le persone con cui i contagiati hanno avuto contatti stretti, amici e familiari e ha sospeso il mercato settimanale.

Riapertura scuole: ecco il protocollo di sicurezza per i contagi in classe – Studenti subito in quarantena, aula di isolamento predisposta in ogni istituto scolastico, registro per gli spostamenti di alunni e supplenti: sono solo alcune delle norme contenute nel protocollo di sicurezza messo a punto dagli esperti per gli eventuali contagi di Coronavirus nelle classi scolastiche. Leggi qui la notizia completa.

Migranti, nave quarantena non attracca a Lampedusa: oltre 1000 nell’hotspot – Oltre mille migranti si trovano nell’hotspot di Lampedusa dopo gli ultimi sbarchi che hanno visto quasi 600 migranti approdare sull’isola nelle ultime 36 ore. La nave quarantena Aurelia avrebbe dovuto prenderne a bordo 250, ma il forte vento ha impedito l’attracco. La prefettura, d’intesa con il Viminale, sta studiando un piano per alleggerire la situazione.

