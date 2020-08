Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono oltre 21 milioni i casi di Coronavirus registrati finora nel mondo: la pandemia – che ha provocato ad oggi più di 775mila morti – ha il suo epicentro in questa fase tra Stati Uniti e Brasile, mentre l’Italia è il 17esimo paese più colpito (qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia). Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, martedì 18 agosto 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 08,20 – “Il Covid si trasmette nell’aria fino a 5 metri” – Uno studio dell’università della Florida ha dimostrato che alcune particelle di Coronavirus che rimangono in aria consentono la trasmissione della malattia con una distanza fino a quasi 5 metri. “Si tratta di una prova inequivocabile della presenza di virus infettivi negli aerosol – afferma Linsey Marr, esperta nella diffusione aerea di virus non direttamente coinvolta nel lavoro – la distanza considerata è nettamente maggiore rispetto al metro consigliato dagli esperti per ridurre la diffusione” (Leggi la notizia).

Ore 06,00 – Usa, oltre 1.200 morti – Gli Usa registrano altri 44.579 casi di Coronavirus, per un totale di infezioni che sale a 5.480.487. Registrati anche altri 1.226 morti, per un totale di 171.679 vittime.

Ore 01,00 – Brasile, altri 1.352 morti – Il Brasile ha registrato nelle ultime 24 ore altri 1.352 decessi legati al Coronavirus e 47.784 nuovi casi di contagio. Il totale delle vittime sale a 109.888 e quello delle infezioni a 3.407.354. Il Brasile resta il secondo Paese più colpito dalla pandemia dopo gli Usa.

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Brasile, altri 684 morti – Il Brasile registra nelle ultime 24 ore altri 684 decessi legati al Coronavirus, per un totale di 108.536 vittime. Registrati altri 19.373 casi, per un totale di 3.359.570 infezioni dall’inizio della pandemia.

Australia: vaccino sarà gratuito per la popolazione – L’Australia si è assicurata di ottenere forniture di un vaccino considerato “promettente” contro il Coronavirus. Lo ha annunciato il premier Scott Morrison, il quale ha garantito che verrà distribuito gratuitamente alla popolazione. Secondo quanto rivelato dal primo ministro, l’Australia ha raggiunto un accordo con il gruppo farmaceutico AstraZeneca in merito al vaccino che sta sviluppando con l’università di Oxford. “Se questo si dimostrerà efficace, faremo e consegneremo immediatamente i vaccini senza l’aiuto di nessuno e li renderemo gratuiti per tutti i 25 milioni di australiani” ha dichiarato Morrison.

Usa, altri 34.741 casi – Gli Usa registrano altri 34.741 casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, per un totale di 5.435.908 infezioni. Registrati anche altri 434 morti, per un totale di 170.453 vittime.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

