Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono 36.767 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia, che finora ha contagiato 284.796 cittadini provocando 35.597 morti. Pandemia che, al momento, vede il grosso dei contagi all’estero, in particolare negli Stati Uniti e India (qui le ultime notizie sul Covid nel mondo). Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, domenica 13 settembre 2020, legate al Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Ore 7,30 – Contagi stabili in Italia e cala il numero dei morti. Speranza: “Dobbiamo resistere altri 6 mesi”. Migliorano le condizioni di Berlusconi.I nuovi casi sono stati 1.501 su 92 mila tamponi effettuati. Sei i decessi, sono 35.603 in totale. Il ministro della Salute: “A fine inverno saremo salvi”(Qui l’intervista completa). Berlusconi potrebbe uscire dall’ospedale a inizio della settimana.

Ore 7,00 – Domani inizia la scuola. Allarme dei presidi: consegnati 200mila banchi su 2,4 milioni attesi. Azzolina: “Stiamo risolvendo criticità”. –Giannelli all’AGI: “Sul fronte degli spazi alternativi per gli studenti si stanno recuperando, ma non abbiamo ancora dati certi”. La ministra: “I 70 mila docenti in più saranno nominati nelle prossime settimane direttamente dai dirigenti scolastici. Chiesti alle famiglie di piccoli sacrifici”.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Berlusconi: salute migliora, ipotesi dimissioni inizio settimana – Migliorano le condizioni di salute di Silvio Berlusconi, ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per il Covid. Secondo quanto si apprende, se il trend proseguirà, il leader di Forza Italia potrebbe essere dimesso i primi giorni della prossima settimana.

Il bollettino della Protezione Civile – Frena la crescita dei contagi in Italia: 1.501 nuovi casi oggi contro i 1.616 di ieri, a fronte però di meno tamponi: 92.706 contro i 98.880 di 24 ore fa. Il totale sale così a 286.297 casi dall’inizio dell’epidemia. In calo anche i decessi: sono 6 oggi (ieri 10), per un totale di 35.603. Aumentano i guariti, 759 in un giorno contro i 547 di ieri, e sono 213.191 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute (qui l’articolo completo).

Marche, 14 pazienti ricoverati e 472 in isolamento – Nelle Marche sono 14 i pazienti Covid-19 ricoverati in ospedale, uno meno di ieri: restano 2 le persone assistite in terapia intensiva, nell’ospedale regionale di Torrette, mentre gli altri pazienti si trovano nei reparti non infettivi di Pesaro (3), Fermo (5) e Torrette (4). In tutta la regione ci sono 472 persone in isolamento domiciliare, 21 più di ieri; sono diventati 11 ( 2) gli ospiti della struttura per anziani post Covid di Campofilone (Fermo). Lo si apprende dal secondo bollettino del Gores, il gruppo regionale che coordina l’emergenza sanitaria nella regione. Rispetto a ieri, ci sono 7 nuovi dimessi-guariti e il totale è 6.036, mentre le vittime registrate sono 989.

4 nuovi casi a Residenza Hotel Fernetti Trieste – Sono stati certificati ulteriori 4 casi di positività Covid-19 nella Residenza polifunzionale “Hotel Fernetti” di Trieste. Le persone sono state immediatamente isolate: un operatore si trova in isolamento domiciliare e 3 ospiti sono stati trasferiti prontamente nella Rsa San Giusto. Sono in corso tutti i tracciamenti necessari legati ai contatti dell’operatore. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute Riccardo Riccardi, su dati forniti dall’Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina (Asugi). Rispetto ai 100 tamponi eseguiti giovedì 10 settembre è stato necessario ripetere quelli incerti, che hanno dato esito positivo. Inoltre a seguito della attività sistematica e periodica di controlli del Dipartimento di prevenzione presso le Residenze, sono risultate positive due persone della Residenza polifunzionale Albertina: 1 operatore è già in isolamento domiciliare, un ospite è già stato ricoverato presso la Rsa San Giusto. Sono in corso i tamponi a tutti gli ospiti e operatori della Residenza.

Gallera, nel Pavese individuati 6 bimbi positivi – “Nella giornata di giovedì 10 settembre, nella tenda adibita presso lo Stadio Fortunati di Pavia sono stati effettuati 192 tamponi, di cui 65 a soggetti in età pediatrica, da 0 a 16 anni. Di questi 65, 6 sono risultati positivi: un bambino di 2 anni, uno di 1 anno, due bambine di 5 anni, uno di 11 e uno di 13. Cinque di loro sono residenti nell’area di Pavia e uno nella Lomellina”. Lo rende noto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, commentando le azioni di sorveglianza messe in atto dall’ATS di Pavia. “Uno tra i bambini risultati positivi – spiega l’assessore – inviato dal pediatra di famiglia in seguito a comparsa di sintomatologia, aveva appena iniziato l’anno scolastico presso una scuola materna della città: ATS Pavia ha quindi disposto che tutti i bambini della sezione frequentata si recassero presso l’ambulatorio di Stradella per sottoporsi al tampone e, come da procedura”.

Pavia, bimba positiva al Covid in un asilo: tutta la classe in quarantena – Una bambina di appena 4 anni che frequenta l’asilo 8 marzo di Pavia è risultata positiva al Coronavirus. La piccola, secondo quanto si apprende, sarebbe asintomatica. (Qui l’articolo completo)

Sileri, sì alla quarantena breve – “Quarantena breve ok. Però più test, anche privati, cinque giorni no, sette può avere un senso se c’è il tampone”. Lo afferma, in un’intervista al Fatto Quotidiano, il vice ministro della Salute, Pierpaolo Sileri, che sul numero dei tamponi precisa: “Oggi sono due, ma se il tampone è affidabile può bastarne uno. E stiamo affinando l’attendibilità del risultato”. Sul dimezzamento della quarantena che produce anche un effetto sulla perdita dei casi certi, il viceministro afferma: “Gli studi dicono che in 5-6 giorni dal contatto solitamente ti positivizzi. Con 7 giorni intercettiamo la quasi totalità. Poi c’è chi sviluppa in 14. L’Agenzia europea per la prevenzione delle malattie sconsiglia, indicando un rischio del 6%. Ma costa meno fare un tampone che lasciare una persona a casa per 14 giorni, peraltro il rischio è che molti non rispettino l’obbligo”. Quindi ribadisce la sua proposta per gli arrivi extra-Schengen: “Arrivi, fai la quarantena, 5-6 giorni e tampone, magari 7 per sicurezza. Abbiamo il problema dei ricongiungimenti familiari, l’ultimo dpcm risolve per i coniugi ma non per i figli, c’è ancora chi deve fare la quarantena o non può arrivare dai Paesi bloccati. Bisogna fare più tamponi”, conclude Sileri.

Paolo Savona positivo al Covid, la Consob chiude le sedi di Roma e di Milano per una settimana – Il presidente della Commissione di controllo sulla Borsa è asintomatico: “Sto bene”. L’ente resterà operativo. In lieve aumento i casi in Italia, 1616 positivi e 10 morti. Nel mondo in un giorno 302.570 contagi, un record

La Sardegna introduce i test per chi arriva nell’isola – L’ordinanza di Solinas in vigore da lunedì invita a presentare certificazione dell’esito negativo di un tampone o di un sierologico recente. Chi non lo ha, dovrà eseguire l’esame nelle Asl locali e attendere l’esito in isolamento fiduciario.

