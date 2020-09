Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, domenica 13 settembre 2020.

Sono 1458 i nuovi casi e 7 i morti. Fatti oltre 20mila tamponi in meno rispetto a ieri, quando si erano registrati 1.501 contagi e 6 morti. Sono 187 le persone in terapia intensiva (+5).

In particolare, sono 265 i nuovi casi positivi in Lombardia, con il totale che tocca quota 16.899. È quanto emerge dal bollettino sull’andamento del contagio diffuso dalla Regione. I tamponi effettuati sono stati 12.844, cioè 1.822.993 complessivamente. I guariti/dimessi sono 77.651 dallo scorso febbraio (+40). Leggero aumento per i ricoverati: 1 in più in terapia intensiva (28) e stesso incremento fra coloro che sono in ospedale in regime ordinario, 252 in totale. Nelle ultime 24 ore sono morte tre persone, per un totale di 16.899 dall’inizio della pandemia.

