Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Il Coronavirus nel mondo ha contagiato finora quasi 28 milioni di persone, provocando più di 900mila morti. Diversi i contagi anche nel nostro Paese (qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia). Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, domenica 13 settembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 7,10 – La Francia supera la soglia dei 10mila casi Covid in 24 ore, non era mai successo dall’inizio della pandemia – Il numero di casi confermati in un giorno è stato di 10.561, contro i 9.406 nuovi casi del giorno precedente.

Ore 7,00 – In Cina vaccino sperimentale inoculato a migliaia di persone – Una vaccinazione di massa che potrebbe essere arrivata prima del completamento degli studi scientifici. Il CoronaVac sviluppato dalla Sinovac Biotech, attualmente nella fase tre degli studi clinici, somministrato a quasi tutti i dipendenti dell’azienda farmaceutica cinese e alle loro famiglie.

Coronavirus: AstraZeneca riprende test vaccino in Gb – Il gruppo farmaceutico AstraZeneca ha ripreso la sperimentazione clinica nel Regno Unito del vaccino anti-Covid messo a punto dall’Università di Oxford. I test sui volontari erano stati interrotti mercoledì scorso dopo che era stato riscontrato un effetto collaterale grave in uno di loro. Il vaccino che l’azienda farmaceutica sta sviluppando anche con il contributo italiano (della Irbm di Pomezia) è il primo sul quale l’Italia e l’Europa hanno investito per far sì che le dosi arrivino il più rapidamente possibile nei Paesi dell’Unione. In Italia, prima dello stop di mercoledì, i primi lotti sarebbero dovuti arrivare a novembre.

Austria, 869 casi in un giorno da lunedì mascherina – È boom di casi di coronavirus in Austria dove da lunedì tornerà l’obbligo dell’uso della mascherina in ambienti chiusi. Oggi il Ministero della Sanità austriaco ha comunicato ben 869 nuove infezioni, un dato che non si registrava dalla scorsa primavera. I numeri del contagio nei Laender austriaci sono esplosi in particolare a Vienna dove solo ieri ci sono stati 444 casi. Il ‘semaforo’ (Corona-Ampel) istituito dal Ministero della Sanità per indicare l’evolversi del contagio su tutto il territorio, da ieri è stato portato al colore ‘giallo’ (medio rischio) nelle città di Vienna, Innsbruck, Graz, nei distretti del Tirolo di Schwaz e Kufstein, e a Korneuburg nei pressi della capitale.

Russia, primo lotto vaccino inviato a regioni – Il primo lotto del vaccino russo contro il Covid-19, lo ‘Sputnik V’, è stato inviato nelle regioni della Federazione. Lo ha comunicato il ministero della Salute di Mosca, sottolineando ce si tratta di una “consegna pilota”, volta a mettere a punto le catene logistiche di distribuzione e somministrazione ai cittadini che rientrano nelle categorie ad alto rischio.

India, record di nuovi casi: 97.570 in 24 ore – L’India ha registrato un incremento record di nuovi casi di Covid-19 in 24 ore. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, i nuovi contagi sono 97.570, che portano il bilancio totale nel Paese a 4,65 milioni. I decessi nelle ultime 24 ore sono aumentati di 1.201, arrivando a 77.472. Il Maharashtra, sottolineano i media locali, rimane lo Stato più colpito dalla pandemia, seguito da Andhra Pradesh, Karnataka e Uttar Pradesh. L’India è la seconda nazione più colpita dal contagio dopo gli Stati Uniti, ma il tasso di crescita delle infezioni è il più veloce al mondo.

Messico, contagi saliti a 658.299, 70.183 morti – Sono saliti a 658.299 i contagi di coronavirus in Messico mente i decessi risultano 70.183. Lo rendono noto le autorità sanitarie messicane.

