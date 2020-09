Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono 36.767 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia, che finora ha contagiato 284.796 cittadini provocando 35.597 morti. Pandemia che, al momento, vede il grosso dei contagi all’estero, in particolare negli Stati Uniti e India (qui le ultime notizie sul Covid nel mondo). Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, sabato 12 settembre 2020, legate al Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Ore 7 – Paolo Savona positivo al Covid, la Consob chiude le sedi di Roma e di Milano per una settimana – Il presidente della Commissione di controllo sulla Borsa è asintomatico: “Sto bene”. L’ente resterà operativo. In lieve aumento i casi in Italia, 1616 positivi e 10 morti. Nel mondo in un giorno 302.570 contagi, un record

Ore 6,30 – La Sardegna introduce i test per chi arriva nell’isola – L’ordinanza di Solinas in vigore da lunedì invita a presentare certificazione dell’esito negativo di un tampone o di un sierologico recente. Chi non lo ha, dovrà eseguire l’esame nelle Asl locali e attendere l’esito in isolamento fiduciario.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Speranza: “Confronto su riduzione quarantena” – A Bari per una conferenza stampa con il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il ministro della Salute Roberto Speranza non si è sbilanciato sulla possibilità di una riduzione dei giorni di quarantena: “Sono valutazioni – ha detto – che fanno i nostri scienziati, c’è un confronto in corso a livello internazionale ne abbiamo parlato nell’ultima riunione di tutti i ministri della Salute. Il nostro comitato tecnico scientifico ha le qualità, le competenze, l’esperienza per poter valutare fino in fondo e si cercherà un equilibrio. Anche in questo caso tra la comprensione di quale rischio in più ci si assume nel caso di una riduzione dei giorni di quarantena e la situazione epidemiologica del Paese e gli eventuali anche benefici per il Paese di una scelta di questa natura”.

Il bollettino – È di 36.767 (+1.059) persone attualmente positive, 35.597 (+10) morti e 212.432 (+547) guariti, per un totale di 284.796 (+1.616) casi, il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emersa dal consueto bollettino diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Il bollettino

Coronavirus in Italia, Savona (Consob) positivo a Covid – Paolo Savona, presidente della Consob ed ex ministro, è risultato positivo al Coronavirus. Lo ha confermato lui stesso in una telefonata all’Agi in cui ha confermato di aver contratto il virus, sottolineando di essere asintomatico. “Sto bene, ho fatto il tampone per precauzione, avevo anche già fatto il sierologico. Ho visto anche questa”. Savona ha detto di essere sereno e che continuerà a lavorare da casa.

Vaccinarsi allena il sistema immunitario contro le infezioni, anche contro il Coronavirus: lo studio – “Come in un allenamento, vaccinarsi può aumentare il tono di base dell’immunità innata”: a dirlo un articolo scritto dal professor Alberto Mantovani (Direttore scientifico di Humanitas e professore emerito di Humanitas University) e dal suo collega olandese Mihai Netea, pubblicato sul New England Journal of Medicine. Ciò significa che per rinforzare le difese del nostro organismo contro tutte le infezioni serve “fare le vaccinazioni raccomandate e seguire la formula 0-5-30”, come spiegato nello studio. Leggi la notizia.

