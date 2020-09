Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Il Coronavirus nel mondo ha contagiato finora quasi 28 milioni di persone, provocando più di 900mila morti. Diversi i contagi anche nel nostro Paese (qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia). Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, sabato 12 settembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 7, 10 – India, record di nuovi casi: 97.570 in 24 ore – L’India ha registrato un incremento record di nuovi casi di Covid-19 in 24 ore. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, i nuovi contagi sono 97.570, che portano il bilancio totale nel Paese a 4,65 milioni. I decessi nelle ultime 24 ore sono aumentati di 1.201, arrivando a 77.472. Il Maharashtra, sottolineano i media locali, rimane lo Stato più colpito dalla pandemia, seguito da Andhra Pradesh, Karnataka e Uttar Pradesh. L’India è la seconda nazione più colpita dal contagio dopo gli Stati Uniti, ma il tasso di crescita delle infezioni è il più veloce al mondo.

Ore 7 – Messico, contagi saliti a 658.299, 70.183 morti – Sono saliti a 658.299 i contagi di coronavirus in Messico mente i decessi risultano 70.183. Lo rendono noto le autorità sanitarie messicane.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Israele, nuovo picco di contagi: verso lockdown di due settimane – Il comitato ministeriale di Israele per il coronavirus ha proposto nella notte il lockdown del Paese a fronte del picco dei contagi delle ultime settimane. La decisione definitiva arriverà domenica, con il Governo chiamato a convalidare o meno la richiesta. Nella fase iniziale il lockdown durerà due settimane e riguarderà la festa di Rosh ha-Shanà (il Capodanno ebraico) ed il digiuno di Kippur. Leggi la notizia completa.

Regno Unito: 3.539 nuovi contagi, dato record da maggio – I nuovi casi di Covid-19 nel Regno Unito toccano la cifra di 3.539 contagi, dato record dal 17 maggio scorso.

Spagna: altri 4.708 casi e 46 morti – La Spagna ha registrato nelle ultime 24 ore altri 4.708 casi di Coronavirus e 46 morti.

Coronavirus, ultime notizie – Francia, misteriosa sindrome nei pazienti della prima ondata – In Francia i medici stanno riscontrando un numero significativo di pazienti con esami clinici nella norma ma anche con sintomi persistenti del Covid-19 che avevano già contratto durante la prima ondata, tra marzo e aprile. Lo riferisce il quotidiano Le Monde, che parla di “misteriosa sindrome post-Covid”, mentre il Paese sta facendo i conti con una impennata di secondi casi ed è in attesa dell’annuncio di nuovi provvedimenti restrittivi da parte del governo, riunito in Consiglio sicurezza. Tra i sintomi più ricorrenti lamentati dai pazienti ammalatisi nei mesi scorsi ci sono difficoltà respiratorie, palpitazioni, spossatezza fisica e mentale che spesso li costringono a rimanere a casa, in malattia. Questo nonostante che gli accertamenti clinici eseguiti dagli specialisti risultino misteriosamente nella norma. Tra gli altri vengono effettuati elettrocardiogrammi e test della respirazione, anche sotto sforzo. Mistero nel mistero: a riscontrare queste problematiche psico-fisiche sono in maggioranza donne tra 40 e 50 anni di età, lavoratrici, ufficialmente guarite – con tanto di test negativo ripetuto più volte – e che per giunta avevano contratto il Coronavirus in forma molto lieve. In alcuni casi i disturbi sono stati continui e in altri sono riemersi dopo un periodo di buone condizioni di salute generali.

India, nuovo record: 96mila contagi – L’India registra un nuovo record nel numero giornaliero di casi di Coronavirus: 96.551 persone sono state trovate positive al test e il totale sale a 4,5 milioni di contagiati. L’India registra un tasso di crescita superiore a qualsiasi altro Paese del mondo. Il numero dei decessi rimane relativamente basso: ieri altri 1.209 morti hanno fatto salire il totale delle vittime a 76.271.

