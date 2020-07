Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 27 luglio: morti, contagi, guariti

A partire dal 26 giugno i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia non vengono più diramati attraverso il bollettino diffuso sul sito Internet della Protezione Civile. I dati, infatti, sono ora disponibili sul sito del ministero della Salute. Questi i numeri del bollettino di oggi, domenica 26 luglio 2020.

Sono in calo i nuovi casi di Coronavirus in Italia, con un aumento di 168 persone infettate, mentre ieri se ne erano registrati 254 in più. Sono i dati forniti dal ministero della Salute. In totale i contagiati dall’inizio dell’emergenza sono 246.286. Sono 5 i nuovi decessi registrati in Italia nelle ultime 24 ore, come ieri. Il totale delle vittime nel nostro Paese sale a 35.112.

Lombardia

In Lombardia “quarto giorno consecutivo senza decessi e 6 province (Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese) a zero contagi. Continua il trend dei dati incoraggianti in merito all’emergenza Covid, anche se non dobbiamo abbassare la guardia nei confronti dei focolai, anche di piccole dimensioni, che le nostre strutture sanitarie territoriali stanno scovando e bloccando ancora in fase embrionale. Dei 34 casi odierni, 6 sono debolmente positivi e 3 scaturiti da positività ai test sierologici che proseguono senza sosta”. L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. Ieri, a fronte di 8.057 tamponi, c’erano stati zero morti e 74 positivi. Oggi nel Milanese si sono registrati 14 casi, di cui 7 nel capoluogo. Ieri nella Città metropolitana c’erano stati 13 casi, di cui 10 a Milano.

Leggi anche: 1. Come nasce un focolaio al ristorante: il caso di Savona (in due tavoli diversi) / 2. L’Italia post-Covid si risveglia povera e gli italiani hanno fame: reportage da Brescia / 3. Accordo del Consiglio europeo sul Recovery Fund: all’Italia destinati 209 miliardi. Conte: “Momento storico, difesa dignità dell’Italia”

4. Con il Recovery Fund si condividono obiettivi e rischi: siamo pronti per gli Stati Uniti d’Europa / 5. Il dualismo del virologo Lopalco: in tv richiama alla prudenza, in Puglia (dove è candidato) riapre tutto / 6. Recovery Fund, cosa prevede l’accordo Ue e quanti soldi avrà l’Italia

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Aboubakar Soumahoro lascia il sindacato Usb: “Devo meditare” Il pm chiede 3 anni per Mina Welby: “Ho aiutato chi voleva morire perché cattolica, lo rifarei” Alex Zanardi operato alla testa al San Raffaele: “Condizioni stabili”