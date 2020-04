Coronavirus in Italia, il bollettino della Protezione civile di oggi, domenica 12 aprile

Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 12 aprile: morti, contagi, guariti

Come ogni giorno, anche oggi, domenica 12 aprile 2020, il capo della Protezione civile Angelo Borrelli ha fornito nella consueta conferenza stampa delle ore 18 i dati relativi all’epidemia di Coronavirus in Italia contenuti nell’ultimo bollettino. Questi i nuovi dati aggiornati letti da Borrelli.

È di 102.253 positivi (+1984), 19.899 morti (+431) e 34.211 guariti (+1677) per un totale di 156.363 casi (+4092) il nuovo bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dall’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile. Dei 102.253 attualmente positivi, 27.847 (-297) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 3.343 (-38) si trovano nei reparti di terapia intensiva, mentre 71.063 (+2319) sono in isolamento domiciliare.

Più o meno stabile, dunque, il numero dei nuovi positivi: oggi sono 102.253 i contagiati, a fronte dei 100.269 di ieri. Stabile, purtroppo, anche il numero dei decessi: 431 i morti registrati oggi, mentre ieri erano stati 570, in calo rispetto all’altro ieri quando erano stati conteggiati 542 morti. La buona notizia arriva dai ricoveri ospedalieri e dai reparti di terapia intensiva che per il settimo giorno consecutivo registrano il segno meno. Per quanto riguarda i tamponi, invece, oggi sono stati effettuati test. La Provincia Autonoma di Bolzano ha effettuato un ricalcolo dei guariti verificando una diminuzione di 110 rispetto a ieri.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Leggi anche: 1. Le ultime notizie sull’epidemia di Coronavirus in Italia / 2. Il dirigente condannato, l’assessore incompetente, il direttore pentito. La catena di comando che poteva fermare il virus all’ospedale di Alzano Lombardo ma non l’ha fatto

Potrebbero interessarti Bergamo is running: il video con cui Confindustria rassicurava i partner a fine febbraio: “Il rischio di contrarre Coronavirus è basso, le attività continueranno come sempre” Coronavirus, Zangrillo: “La polmonite è solo la punta di un iceberg, non si muore solo per quello” Migranti, Sea Watch: “Naufragio tra Malta e Tripoli, molti morti: vittime lasciate sole nel giorno di Pasqua”

3. ESCLUSIVO TPI – Parla un dipendente dell’ospedale di Alzano: “Ordini dall’alto per rimanere aperti coi pazienti Covid stipati nei corridoi” / 4. [Riservato TPI] “Vi prego fateci chiudere”: la lettera disperata del 25 febbraio scritta dal direttore dell’ospedale di Alzano alla direzione sanitaria

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO