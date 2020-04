Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia, dove negli ultimi giorni si sia registrato un calo sia dei nuovi contagiati che dei ricoveri. È di 98.273 positivi (+1.396), 18.849 morti (+570) e 30.455 guariti (+1.985) per un totale di 147.577 casi (+3.951) il nuovo bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dall’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile. Dei 98.273 attualmente positivi, 28.242 (-157) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 3.497 (-108) si trovano nei reparti di terapia intensiva, mentre 66.534 (+1.661) sono in isolamento domiciliare. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie di oggi sul Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Ore 7,30 – Fase 2: le regole dopo il 3 maggio – Nei negozi di 40 metri quadri entra un cliente alla volta, gel per le mani e sui mezzi pubblici tutti seduti. Venti giorni di tempo e un unico obiettivo: far ripartire le attività senza far impennare il numero dei contagi. Parrucchieri e centri estetici, così come i bar e i ristoranti sono in fondo alla lista delle riaperture.

Ore 7 – Trivulzio, lo scandalo degli audio: “Fanno lavorare gente con la febbre e nascondono le tac” – Infermieri che si ritrovano a lavorare con la febbre ma hanno paura di comunicarlo, un’altra di loro che racconta la manomissione di una cartella clinica di un paziente perché “qui — rivela — nascondono le cose”. Sfoghi tra colleghi in libertà, in una stanza di pertinenza del Pio Albergo Trivulzio. Un audio registrato dentro la Baggina, e pubblicato da Repubblica, rappresenta uno spaccato di ciò che avviene nella struttura.

CORONAVIRUS, COSA È SUCCESSO IERI IN ITALIA

Salvini telefona a Mattarella: “Rammarico e indignazione per Conte” – Questa mattina il segretario della Lega ha chiamato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel corso della telefonata, che è stata soprattutto occasione per lo scambio degli auguri di Pasqua, Salvini ha ribadito al capo dello Stato l’impegno di tutte le donne e uomini della Lega, sindaci, governatori, parlamentari e amministratori di tutta Italia, a fare di tutto per per salvare le vite dei cittadini oggi, e i loro posti di lavoro e risparmi domani. Salvini ha anche espresso “rammarico e indignazione” per un Presidente del Consiglio che ha usato la diretta tivù non per informare e rassicurare gli Italiani, ma per insultare le opposizioni (che sono netta maggioranza nel Paese) arrivando perfino a mentire, se non a minacciare. Come si fa ad avere un dialogo con chi si comporta così? Roba da regime sudamericano.

Mattarella: “Anch’io Pasqua da solo come molti”. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella passerà la sua Pasqua da solo, senza la compagnia dei figli e dei nipoti. Lo ha dichiarato lui stesso in un videomessaggio agli italiani alla vigilia di Pasqua. “Sarà diverso per tutti – ha affermato Mattarella – in molte lettere che ho ricevuto vengono narrate le storie di forzata solitudine che tanti stanno vivendo anche in questi giorni abitualmente di festa condivisa. Comprendo bene il senso di privazione che questo produce. So che molti italiani trascorreranno il giorno di Pasqua in solitudine. Sarà così anche per me”

Locatelli: ecco come funzioneranno i test sierologici in Italia

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

