Messa di Pasqua 2020 in tv e streaming: dove vederla | Papa Francesco

MESSA PASQUA 2020 IN TV STREAMING – Oggi, domenica 12 aprile 2020, alle ore 10,50 Papa Francesco terrà la Santa Messa per una Pasqua di Resurrezione in una basilica di San Pietro vuota. A seguirla dallo studio di ‘A Sua Immagine’ con Lorenza Bianchetti ci saranno il Cardinale Gualtiero Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, e Don Luigi Verdi, fondatore della Fraternità di Romena. Dove vedere la Santa Messa di Pasqua di Papa Francesco (con Benedizione Urbi et Orbi) in tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Messa di Pasqua 2020 in tv e orario

L’evento avrà inizio, come detto, alle ore 10,50. Sarà possibile seguire la messa di Pasqua con Papa Francesco in diretta tv su Rai 1 (canale 1 del digitale terrestre o 501 (in HD)) all’interno del programma A sua immagine. Oltre alla tv di Stato la Santa Messa verrà trasmessa anche da Tv2000 (canale 28 dtt e 157 Sky).

In live streaming

La messa di Pasqua di oggi 12 aprile 2020 sarà trasmessa anche in live streaming su RaiPlay.it, sui social network vaticani e su YouTube.

In Radio

Su Rai Radio 1 la Santa Messa andrà in onda, sempre in diretta, all’interno del programma ‘La Finestra su San Pietro’ (dalle 10,55 alle 11,50). Alle 11,55, sempre su Rai Radio 1, andrà in onda la Benedizione Urbi et Orbi impartita da Papa Francesco.

Benedizione Urbi et Orbi: cosa è

Abbiamo visto dove vedere la Santa Messa di Pasqua di Papa Francesco in tv, streaming e radio. Al termine della celebrazione di oggi, 12 aprile 2020, il Pontefice impartirà la benedizione Urbi et Orbi con indulgenza plenaria a tutti coloro che la desiderano come già accaduto, fatto storico, lo scorso 27 marzo 2020 in una Piazza San Pietro deserta. Ma cosa è la benedizione apostolica Urbi et Orbi? Si tratta della prima benedizione pubblica di un Papa subito dopo l’elezione e viene impartita dal Pontefice “solo” nei giorni di Natale e Pasqua. In pratica, il Papa concede ai credenti l’indulgenza plenaria dai peccati. Cos’è l’indulgenza plenaria? È la remissione, e quindi cancellazione, totale o parziale della pena temporale dovuta per i peccati già confessati e perdonati sacramentalmente. L’indulgenza plenaria cancella dunque non solo il peccato ma anche la pena temporale che dovrà essere scontata o sulla terra con preghiere, penitenze od opere di carità, o in Purgatorio.

