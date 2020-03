Coronavirus, le foto di Papa Francesco durante la preghiera

Alle 18 di venerdì 27 marzo Papa Francesco ha presieduto un momento di preghiera per il Coronavirus sul sagrato della basilica di San Pietro, che è stato trasmesso in tutto il mondo. L’orazione è stata seguita da una benedizione Urbi et Orbi e dall’indulgenza plenaria. Papa Francesco ha presieduto un momento di preghiera straordinario senza precedenti in una piazza San Pietro completamente deserta sotto la pioggia.

Leggi anche: 1. Papa Francesco: “Perché avete paura? È finito il tempo dell’ego, scesa la sera siamo smarriti”/ 2. Coronavirus, Papa Francesco a piedi per le strade di Roma: prega per la fine della pandemia

